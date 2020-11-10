【學好英語】名校英語老師開FB網站糾正港式英語　家長發音不正確會讓孩子吸收錯音

▲ Kimby開始在臉書和YouTube成立頻道，分享20多年鑽研、記錄普遍港人的英語錯音心得，希望家長們注意自己是否讀錯音，以免讓BB吸收了錯音！

只有讀國際學校，才能滿口流利的英語？在傳統名校任職英文科老師的Kimby，是中文大學文學碩士，主修應用語言學，育有一名一歲半的囝囝Caleb。兩年前，Kimby開始在臉書和YouTube成立頻道，分享20多年鑽研、記錄普遍港人的英語錯音心得，希望家長們注意自己是否讀錯音，以免讓BB吸收了錯音！他表示，自從當上爸爸後，因緊張囝囝聽入了太多錯音，一度患上英語發音潔癖症，曾力拒親友向囝囝講錯誤英語。

▲ Kimby強調港式英語不代表港人發音錯得很離譜，一般港人讀錯的都是全個字的部分音節，只要明白規律，大家也可以避免。(湯炳強攝)

近年，他把歷年觀察到的港式英語發音，有系統地化整理成教學頻道，在臉書以「KC Pronunciation」發布，及應「香港青年協會家長全動網」邀請，開設英「兒」指南班及撰寫有關港式英語的文章，分享如何利用與孩子聆聽兒歌教導其發音、26個字母的正音及其引伸的發音技巧，以及解釋港人在發音上所犯的錯誤。

Kimby在家長課堂上應用BB的生活用品作為媒界，例如chewing的w是不用發音，潤膚膏cetaphil的正音等等。他提到外國人講s這尾音時，在某些特定情況下會自然地讀成z音。「對外國人來說，他們不用刻意就能做到。但盡管外國人把s讀成z ，我們也很少留意。」

▲ 他會親自跟Caleb伴讀。(受訪者提供)

如何讓孩子學好英語？

1.學好國際音標

Kimby今天有信心就算看到陌生的英文字，他都可以大概講出正音，但原來他在小學時才由國內移民到港，小五暑假參加了國際音標課，自此便不斷留意別人的語音、以及外國人英語發音，自行查字典記錄正確音標，更花了數年儲備一系列港式英語的錯誤字詞，閒時會拿來自學。「當年已留意到港式發音問題，有意識去擺脫。」

中一時，他愛上看搞笑的美國摔角節目，刻意不看字幕，純用聽去推敲劇情，漸漸發現劇中用句可以放在作文上，有很大滿足感，之後他一有時間便模仿他們講話的語氣和方式，期間有人讚我字正腔圓，更加強了學習動機。

中四時，他跟劉家傑的《Speak Better English》系列VCD自學，劉氏分析到有些音會在甚麼情況下隱藏，當中是有規則可依，之後他便嘗試應用到生活上。在中四那年，更成功游說英文老師開音標班，讓他客串做分享。

Kimby強調，港式英語不代表港人發音錯得很離譜，一般港人讀錯的都是全個字的部分音節，只要明白規律，大家也可以避免。而另一個問題是港式英語真的太主導我們的生活，強到細路即使由菲律賓姐姐照顧也不會沾染菲律賓音；「部分原因是我們的老師也並非能完全發正音，那是師資培訓的限制，要集中教學法層面，也不能怪老師。」

2.培養耳朵靈敏度

今天他講英語帶有外國人語調，笑謂後來才明白能說正音除了是恩賜，也是刻意培養耳仔靈敏的結果。

曾聽說廣東人不能說字正腔圓的外語，是我們太習慣母語的肌肉，要適應外語的發音系統，要愈早習慣愈好，但我相信這能力是可以透過練習培養出來，現在我能聽到極微細的語音分別，對錯誤的音很敏感。

談到囝囝的語文教育，他謂現在主力用點讀筆、英文書伴讀等方法去為小朋友營造語感，及避免讓他看電視，或看CD教材中學英語。

看動畫會受畫面影響，聽是吸收正音的最直接途徑，聽多了耳仔便靈敏。

▲ 美國作者 Eric Carle的作品，可以教到孩子顏色和理解不同的動作，一齊玩。(受訪者提供)

3.選擇合適教材

他強調在選英文教材方面不會挑剔，現在家中的點讀筆是台灣貨Reading Buddies，用顏色分了共20個主題，故事簡單有韻律，內容很貼近小朋友，他謂教材便宜，最緊要是用西方人士錄音，非常純正。

另外，他也愛跟兒子伴讀Eric Carle和Dr. Seuss，也會看音樂類有聲書。

歲半Caled開始學講話，他謂之前曾一度很緊張，擔心外人在囝囝面前講錯音，幸好太太是社工，讓他思考說話目的是溝通，退一步未必需要太執着音的標準，並需要讓囝囝藉着與人交流拓闊詞彙及認知世界。「現在調節了自己後開始放鬆左。另外，小朋友也應透過母語，跟父母建立親密感，母語學習也很重要。」

故此，以下是Kimby給家長針對小朋友學好英語正音的意見︰

1.參加國際音標課程：一方面老師會在課堂指出每個音的發音重點和大家曾讀錯的字，另一方面就是裝備自己好讓日孩子遇上生字的時候，可以透過查考字典拼讀出正確的發音。

2.善用YouTube資源：如果有家長不懂讀或沒有信心讀，可以考慮YouTube上很多以英語為母語的有心人錄製的故事語音版，英式或美式發音無所謂，不在於孩子明白與否，而是盡早讓孩子的耳朵熟悉英語的語音系統。

3.搜尋引擎輸入關鍵字「text to speech」：利用這個工具輸入任何文章或句子，就會即時朗讀，雖然有時聽下去或會感到語調有點奇怪，但至少發音的都是以英語為母語的人，也是一個折衷的辦法讓孩子聆聽英語。Text to speech的另一個好處就是家長可以隨便輸入任何內容，例如孩子的默書範圍、課文、故事書章節等，方便讓孩子聆聽。

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拼音的迷思

事實上，不少港童自幼會學拼音，他謂Phonics本身不是壞事，但要留意的是由於英語發音千變萬化，有時也會出現「估錯」的情況，他舉例︰almond及salmon當中的 「l」其實在發音上沒有功用；though、cough、through、rough、bough當中的「ough」則有五種不同的讀法。

「無可否認Phonics有其好處，但家長們也不要忘記了外國人學Phonics的同時，他們的孩子是在以英語為母語的環境中長大，但港生在學習Phonics的過程，並不是全面接觸到所有音節的發音，故會出現預期不到的情況，例如有一天，當孩子看到一個生字例如enjoy，就很容易把這個字當成en-joy來讀。但這個字的正音是in-joy。」

記者：胡麗珊