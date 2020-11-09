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【小兒哮喘】秋天轉涼小兒哮喘易復發　健脾湯水固本培元補肺腎

兒童健康 16:45 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

湯水專家推介健脾補肺、補腎固本湯水，防止哮喘復發。

天氣轉變容易令氣管敏感及咳嗽，秋天是哮喘復發的季節，哮喘更是兒童常見的慢性呼吸道疾病，由於哮喘常反覆發作，嚴重影響患者的身心健康，也讓家長感到沉重的壓力。小兒久喘必導致脾肺氣虛，容易傷風、感冒、鼻敏感，嚴重者可以出現腎虛。小朋友會容易變得面色蒼白、眼窩發青、感乏力及咳嗽痰多等。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——白果核桃芡實杏仁雞湯，建議在哮喘的「緩解期」以湯水幫助小朋友調理身體。芳姐指湯水有健脾補肺、補腎固本的作用，有助減少哮喘發病。白果有益肺氣、治咳喘及潤肺的作用。而核桃有補腎、溫肺定喘的功用；陳皮也有助理氣健脾、消滯健胃。

芳姐表示，此湯水温補而不燥，老少可飲。不過，材料中白果芯有少許毒素，必須去掉，而小朋友一歲只能吃一顆，兩歲吃兩顆，依此類推至成人一次以15顆為限，建議飲用此湯時最好少吃蝦蟹或魚腥類食物。

【功效】

健脾補肺、固腎定喘。

【材料】

白果10顆
核桃肉1両 
芡實1両
南北杏1両
紅棗6粒
陳皮1個
有機雞半隻﹙或鷓鴣1隻﹚

【製法】

1.先將白果去芯。
2.把核桃肉、芡實、杏仁、陳皮浸洗。
3.紅棗去核。
4.雞隻/鷓鴣去皮，斬件後出水。
5.全部材料用8碗水煮2小時成4碗即可連湯料同食。

養生食譜獲張佩芳授權。

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責任編輯︰梁節儀

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