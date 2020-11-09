  • 23°C
香港時間 : 20201109日 (一) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家有惡妻】遭上司逼晚晚陪Happy Hour　丈夫用老婆做擋箭牌︰返文職定做陪酒

親子 16:57 2020/11/09

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

有位同事不愛放工後應酬，用老婆做擋箭牌，借故不跟上司happy hour消遣。

打工仔都想準時放工，如果長期OT或者被逼Happy Hour，老婆/丈夫都會有怨言，分分鐘影響家庭和睦。Facebook專頁「辦公室日報」版主聶瞳發帖，分享曾遇到要下屬晚晚一齊飲酒的上司，有位同事就用老婆做「擋箭牌」，不時奪命追魂call及語音訊息轟炸。人人眼中的惡妻其實是貼心又醒目的好老婆。

妻子不允許丈夫放工消遣

Facebook專頁「辦公室日報」版主聶瞳於昨日（8日），分享了一篇「家有惡妻 HAPPY HOUR都要簽回條」文章，道出曾遇到一位上司鍾意跟下屬去Happy Hour消遣，一眾同事推得就推，但間中也要俾面出席。有次在尖沙咀一間酒吧Happy Hour，其中一位同事Nathan的電話響起。

喂，老婆……同班同事飲緊嘢……唔係呀……我唔係咁嘅意思……好小事咋喎……你聽我講先……得得得……而家搭的士返嚟。

大家意識到氣氛凝重，等到Nathan收線，問及發生甚麼事。Nathan回應指老婆知道他外出玩而發脾氣，擔心家變需要先走。

上司笑說他驚青，不明白為何要如此怕老婆。而Nathan在大家的笑聲之中離開，而當他走後，幾個同事就七嘴八舌討論，指他很慘、老婆像很惡、慶幸自己女朋友不是這樣等等。

惡妻奪命語音訊息

另有一次，上司食午飯時已經說放工後要Happy Hour，差不多放工時，Nathan指自己需爽約，取出手機直接播了一段老婆的語音訊息予上司聽︰

我一樣要返工，即係陣間屋企啲嘢我做晒？你就Happy Hour，我就Unhappy Hour，想問下你放工仲要應酬當唔當OT？有冇補水？返一份工朝九晚十一？你工時都好誇張下喎！你返文職定係做陪酒？唔返嚟都冇問題㗎！你決定吖！

真相是丈夫與太太夾計

聶瞳跟Nathan已經不再是同事，但仍有聯絡，有次Nathan邀請他來家吃飯。聶瞳即時有些猶疑，想起充滿霸氣的阿嫂。及後他發現阿嫂好溫柔、好好笑容，代入不到當年殺聲震天個形象，甚至有想是否換了老婆。Nathan察覺到疑慮，直接解釋：

其實一直以嚟都係我迫老婆做衰人，佢係唔會管我㗎！

真相大白了，丈夫寫對白要求妻子錄語音訊息，明白丈夫不好意思開口，推得多又怕得罪人，夾計讓太太做醜人。而阿嫂有次幾個港女朋友話要去酒店Staycation，亦用了丈夫做擋箭牌。

感謝妻子甘於做醜人

Nathan直指人生有三分之二時間工作，不願意再花時間去應酬，雖然很多時可以出公數，甚至當時Happy Hour是上司請，有感以上皆不是福利。

一間公司最好嘅福利，其實係畀員工有更多私人生活同埋時間，但你知道出嚟做嘢有時身不由己，好在老婆唔介意做衰人角色，幫我解決咗好多麻煩。

文章獲「辦公室日報」授權撰文，原文見【按此

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰顏紫燕

相關文章

【失業丈夫】40歲夫月入4萬被裁轉行壓力爆煲　老婆大力支持月薪減半做司機
17:26 2020/10/29
【失業丈夫】40歲夫月入4萬被裁轉行壓力爆煲　老婆大力支持月薪減半做司機
【暖男丈夫】初生兒夭折太太患產後抑鬱　暖男丈夫辭工1年照顧見工被質疑
10:31 2020/09/05
【暖男丈夫】初生兒夭折太太患產後抑鬱　暖男丈夫辭工1年照顧見工被質疑
【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵
16:55 2020/08/14
【疫境失業】高層丈夫被裁日日外出扮返工　為養家終放下尊嚴做外賣步兵
夫妻之道 網絡熱話 家庭關係 職場文化 職場貼士

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
13:45 2020/11/08
【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
18:41 2020/11/06
【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同