【家有惡妻】遭上司逼晚晚陪Happy Hour　丈夫用老婆做擋箭牌︰返文職定做陪酒

▲ 有位同事不愛放工後應酬，用老婆做擋箭牌，借故不跟上司happy hour消遣。

打工仔都想準時放工，如果長期OT或者被逼Happy Hour，老婆/丈夫都會有怨言，分分鐘影響家庭和睦。Facebook專頁「辦公室日報」版主聶瞳發帖，分享曾遇到要下屬晚晚一齊飲酒的上司，有位同事就用老婆做「擋箭牌」，不時奪命追魂call及語音訊息轟炸。人人眼中的惡妻其實是貼心又醒目的好老婆。

妻子不允許丈夫放工消遣

Facebook專頁「辦公室日報」版主聶瞳於昨日（8日），分享了一篇「家有惡妻 HAPPY HOUR都要簽回條」文章，道出曾遇到一位上司鍾意跟下屬去Happy Hour消遣，一眾同事推得就推，但間中也要俾面出席。有次在尖沙咀一間酒吧Happy Hour，其中一位同事Nathan的電話響起。

喂，老婆……同班同事飲緊嘢……唔係呀……我唔係咁嘅意思……好小事咋喎……你聽我講先……得得得……而家搭的士返嚟。

大家意識到氣氛凝重，等到Nathan收線，問及發生甚麼事。Nathan回應指老婆知道他外出玩而發脾氣，擔心家變需要先走。

上司笑說他驚青，不明白為何要如此怕老婆。而Nathan在大家的笑聲之中離開，而當他走後，幾個同事就七嘴八舌討論，指他很慘、老婆像很惡、慶幸自己女朋友不是這樣等等。

惡妻奪命語音訊息

另有一次，上司食午飯時已經說放工後要Happy Hour，差不多放工時，Nathan指自己需爽約，取出手機直接播了一段老婆的語音訊息予上司聽︰

我一樣要返工，即係陣間屋企啲嘢我做晒？你就Happy Hour，我就Unhappy Hour，想問下你放工仲要應酬當唔當OT？有冇補水？返一份工朝九晚十一？你工時都好誇張下喎！你返文職定係做陪酒？唔返嚟都冇問題㗎！你決定吖！

真相是丈夫與太太夾計

聶瞳跟Nathan已經不再是同事，但仍有聯絡，有次Nathan邀請他來家吃飯。聶瞳即時有些猶疑，想起充滿霸氣的阿嫂。及後他發現阿嫂好溫柔、好好笑容，代入不到當年殺聲震天個形象，甚至有想是否換了老婆。Nathan察覺到疑慮，直接解釋：

其實一直以嚟都係我迫老婆做衰人，佢係唔會管我㗎！

真相大白了，丈夫寫對白要求妻子錄語音訊息，明白丈夫不好意思開口，推得多又怕得罪人，夾計讓太太做醜人。而阿嫂有次幾個港女朋友話要去酒店Staycation，亦用了丈夫做擋箭牌。

感謝妻子甘於做醜人

Nathan直指人生有三分之二時間工作，不願意再花時間去應酬，雖然很多時可以出公數，甚至當時Happy Hour是上司請，有感以上皆不是福利。

一間公司最好嘅福利，其實係畀員工有更多私人生活同埋時間，但你知道出嚟做嘢有時身不由己，好在老婆唔介意做衰人角色，幫我解決咗好多麻煩。

文章獲「辦公室日報」授權撰文，原文見【按此】

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責任編輯︰顏紫燕