海關水警反走私行動檢逾40隻貓狗　一隻幼年布偶貓死亡交漁護署檢驗

▲ 海關水警反走私行動檢逾40隻貓狗。（黃傑偉攝）

水警及海關昨日（8日）進行聯合反走私的行動，行動中截停一輛快艇，檢獲多箱私煙以及40多隻被困籠內的貓狗。

水警表示，水警及海關在過往數星期在香港的西面水域進行一連串觀察，當中發現大嶼山北部一帶有懷疑走私活動，故昨日由水警小艇分區、水警西分區以及海關海域特顯隊人員，在香港西面水域一帶展開反走私行動。執法人員在今日凌晨（9日）4時45分時，於上址發現5名可疑人士及一輛輕型貨車，人員發現一艘沒有開燈而載有貨的快艇高速駛近岸邊。

警方懷疑船上有走私活動，便隨即展開行動。5名可疑人士見狀後立即跳上快艇，迅速離開。水警小艇分區快艇亦隨即展開追截，可惜快艇不理會停船訊號，繼續加速，當快艇駛近東涌發展碼頭附近，快艇就立即靠近岸邊，而船上的5名人士連同艇長已往東涌方向逃去。

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水警在今次的行動中共發現有35箱未完稅香煙，以及21個載有寵物的膠籠，共有34隻貓及9隻狗，均沒有植入晶片，其中一隻貓已離世，部分貓隻眼睛受傷。警方指，所有貓狗被困在一個很細小的膠箱，部份膠籠更載有4隻貓，水警總區重案組第二隊會繼續調查貓狗的身份，而漁農自然護理署及愛護動物協會亦已正式接管及檢查有關動物。

警方形容載有寵物的膠籠空間狹小，相信市民不忍心看到貓狗有類似情況出現，並嚴正重申殘酷對待動物是一種嚴重的罪行，警方絕不姑息有關罪行，並會將所有匪徒繩之於法。現階段未知今日的案件與上月走私寵物的案件是否有關連，會繼續調查動物是由內地運到港，還是由港運到內地。

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海關表示，今次行動中亦有檢獲35箱私煙，共有405,400支，有關香煙總價值大約110萬，應課稅值約77萬。所有香煙被收藏在35個被尼龍袋、膠袋及膠紙裹好的紙皮箱，相信目的是免被海水濺濕。另檢獲的香煙均是內地相當常見的牌子，與過往檢獲的走私香煙是相約的牌子，相信有關香煙是由內地走私到香港販賣。

愛協表示，愛協督察今早在接獲警方通知到場了解情況，被發現的34隻貓及9隻狗全部均沒有植入晶片，其中一個動物籠內一隻幼年布偶貓被發現死亡。被發現的33隻貓及一隻貓屍現由愛協接回灣仔總部，其中貓屍稍後將轉交漁護處作檢驗，被發現的9隻狗由漁護署帶走。

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記者：郭詩詩