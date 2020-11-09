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【多仔家庭】28年連生14個仔機率不足0.02%　45歲夫妻終追女成功︰她受萬千寵愛

育兒經 17:20 2020/11/09

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美國一對夫妻28年來連生14個仔，近日終於追女成功，得到萬千寵愛。

不少家庭生到第3、4個，就不敢再追女，但美國一個大家庭竟然連誕14名兒子，引起外界關注，更獲邀拍攝真人騷節目。年屆45歲的夫妻一直恨追女，近日這個剛陽味重的大家庭終迎接首名女嬰，14名哥哥都感到難以置信，還爭住抱細妹，媽媽笑言細女將會是家中最受寵愛的孩子。

據美國底特律自由新聞（Detroit Free Press）報道，來自美國密歇根州的45歲夫妻Jay Schwandt及Kateri Schwandt，上周誕下大家庭的首名女嬰Maggie Jayne，重7.8磅，兩夫妻及14名哥哥都感到欣喜若狂，身為15孩之父的Jay表示心情激動。

第15名孩子Maggie Jayne出世，是家中惟一的女兒。（14 Outdoorsmen's fb圖片）

父母邊湊仔邊讀書成為榜樣

兩夫妻的戀情始於高中開始，28年前誕下首名兒子Tyler，之後結婚並雙雙考入大學，在學位畢業前，兩人已經生了3名兒子。其後兩人繼續邊湊仔邊進修，Kateri考獲社會工作碩士學位，Jay則考到法律學位，並成為一名土地測量師。

夫妻在28年來連生14名兒子。（14 Outdoorsmen's fb圖片）

他們熱愛小朋友，但想不到28年來連續生了14名兒子，包括Tyler、Zach、Drew、Brandon、Tommy、Vinny、Calvan、Gabe、Wesley、Charlie、Luke、Tucker、Francisco和Finley。當第12名兒子出世時，遺傳學專家曾指出，父母連續生12名兒子沒有女兒，機率已僅得0.02%。

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長子︰家中沒有粉紅色的東西

隨著男丁數目不斷增長，一家人成為了傳媒焦點，更擁有自己的節目「14 Outdoorsmen」。28歲長子Tyler笑言，父母認為14名兒子之後不會有女兒，所以連女孩的名字都未曾準備過。

Tyler解釋，小妹妹Maggie Jayne的名字是來自媽媽的中間名字Margaret，而Jayne是爸爸名字Jay的巧妙變體。

一家人加上親友，外出食飯都非常墟冚。（14 Outdoorsmen's fb圖片）

在男人世界成長多年，Tyler指家中從沒有粉紅色的東西，「我甚至不知道媽媽有否粉紅色衣服或物品。」現在14名兄弟要為妹妹改變生活習慣，可能需要花費數年。

我們去完廁所，要記得放下廁所板。我們難以想像女孩子是怎樣生活。

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不過一屋17口的生活好快完結，大哥哥Tyler已經訂婚，並在附近買了一家房屋，婚後會搬出。

媽媽︰女兒將最受保護

而媽媽Kateri自宣布懷孕後，她已表明希望這一胎是女嬰，並笑稱家中的「睾丸激素」已足夠填滿一個球場，假若真的誕下女嬰，媽媽認為她將會是「最受寵愛和保護的孩子，尤其當她成為少女時。」如今一家人夢想成真。

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責任編輯︰林綺玲

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