【後備錢包】港媽為兒子八達通充值2000元　呻同學借拍400元飯錢未還：點處理？

▲ 網上討論區「親子王國」有港媽發文，指兒子以八達通卡為同學代繳飯錢，同學卻沒有即日還錢。

為了方便搭車和購買日常用品，有家長為13歲兒子的八達通充值2,000元，卻意外成為同學的「後備錢包」。同學借兒子八達通卡來繳付飯錢，卻沒有即日還錢，令她感到大惑不解。網上討論區「親子王國」有港媽發文，指她日前用手機查詢兒子八達通卡的餘額之後，發現兒子在午餐時段拍了四次卡，共付402元。

她為此不尋常的付款數目追問兒子，兒子解釋：「阿xx同學說沒錢開飯，問我可否替他拍卡；阿xx同學又話沒有帶卡，叫我幫他先付。」港媽知道那幾位同學都不會沒錢吃飯，質疑同學利用兒子對他們的信任。

港媽想了一晚，再跟丈夫討論，丈夫認為可以待兒子回校再看看同學會否還錢。

網民對此議論紛紛，有人質疑為何港媽為兒子的八達通卡充值如此多錢，認為充值500元已足夠，港媽解釋充裕的餘額是作買書用，以及讓兒子在沒有其他交通工具時可乘搭的士回家。有網民則建議港媽提醒兒子自己「追數」，否則用自己零用錢填數。

港媽指兒子信任同學才幫他們先付飯錢，有網民不同意幫同學拍卡的行為，認為「如果咁順攤，會繼續有此類情況發生」，甚至成為他們的「後備錢包」。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳