【食用安全】男子嗜食「魚生」32年　膽管中發現大量肝吸蟲

▲ 男子嗜食「魚生」32年，膽管中發現大量肝吸蟲。

不少人喜歡食魚生，廣西一名男子吃魚生多年，並且會偶爾肚子痛。醫生為男子檢查時，發生男子的膽管中發現大量寄生蟲，最後男子需接受數天的「排蟲」治療，每天親眼看著肝吸蟲不斷經引流管從自己體內流出。食安中心曾提醒，酒、醋、Wasabi不能殺死寄生蟲。

綜合内地媒體報道，廣西醫科大學第一附屬醫院肝膽外科接受一名50歲男患者，其主診醫生發現男子的膽管中存有大量肝吸蟲，有部分體型較大的肝吸蟲尺寸如瓜子一樣大小。醫生為男子進行手術，用一根引流管進行「排蟲」治療。

男子向傳媒表示，自己吃魚生已有32年，習慣每吃一口魚生、飲一口白酒，認為白酒有助殺菌殺寄生蟲。男子表示：

我以為一口魚生一口酒，就可以把蟲殺死了。如果有什麼不適，就懷疑，哎，肚子不舒服一點而已。

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醫生彭濤表示，生魚片需經過90度烹調，至少10秒才可殺死寄生在淡水魚肉中的幼蟲，但用高精酒濃度的酒，或陳醋浸泡是不可能殺滅寄生蟲。



肝吸蟲，又稱華枝睾吸蟲，華肝蛭。肝吸蟲寄生於人體或動物的肝膽管中，從而引起肝膽病變，比如急慢性膽囊炎、梗阻性黃疸、膽結石等等，被稱為「肝吸蟲病」。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

食安中心曾教路，也有一些措施可以有效地減低在剌身中寄生蟲的風險。注意事項如下：

1. 食品法典委員會建議，把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣