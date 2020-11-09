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【酒店Staycation】Expedia調查指港人視「Staycation」為度假出口　推「雙11」限定優惠【附詳情】

社會 17:05 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

調查指6成半受訪港人封關期間最記掛旅行。（經濟日報資料圖片）

疫情下港人無得去旅行，不少人改到酒店「Staycation（宅度假）」。Expedia一項調查指，近3成受訪者在社交距離放寬後的7天內，曾預訂本地酒店住宿，其中4成半更預訂於放寬後的首兩星期入住，將「Staycation 」視為度假的出口 。Expedia推出「雙11」限定優惠，包括「Staycation（宅度假）」酒店折扣及限定優惠碼。

Expedia委託獨立研究公司OnePoll於今年10月訪問1,000名18至45歲的香港居民，43%受訪者表示在實施社交及旅遊限制後的計近14日，便到達「Tripping Point」，而近14%受訪者則表示公布有關政策當天已有同樣感覺。

Expedia解釋，無論在工作、生活、子女、日常差事，以及家中的大小雜務，人們都需要從中取得平衡，當任何一樣超越可承受程度便會觸發「Tripping Point」，急需要旅行度假散心，以從壓力中解放。

調查又指，45%受訪者稱希望能夠擺脫工作壓力，其中超過3成指希望旅行能夠享受按摩及水療等休閒活動，亦有各有近兩成（19%）受訪者稱想念家人及朋友，以及受社交媒體上看到旅遊相關帖文影響。

三分之二港人在疫情下最想旅行

當受訪者被問及封關期間最想念的事情，6成半受訪者記掛旅行、其次是與朋友和家人相聚的時間（53%），以及近四成半（44%）希望參與音樂會、節慶或婚禮。過半受訪者（55%）表示選擇亞洲城市為下個旅遊目的地，而只有分別16%及6%受訪者視歐洲及美洲為下一旅遊目的地，反映大家對亞洲城市較有信心。

Expedia Group北亞區董事總經理蘇嘉媛女士說：

調查結果反映香港人適應能力強， 縱使面對多項旅遊限制，仍希望透過Staycation及到訪不同的本地特色地方的體驗中享受生活。而港人對旅遊的前景保持樂觀，積極搜尋下一個目的地的資訊。

推「雙11」特別優惠　供港人享受短暫假期

Expedia即日起至周三（11日），推出Staycation 酒店低至75折優惠；市民亦可透過Expedia手機應用程式內換領優惠券，額外享用11% 限定優惠碼，最多可達港幣500元折扣，預訂期限由即日起至周三（11日），旅行期限即為即日至2021年5月31日。

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記者：陳曉瑩

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