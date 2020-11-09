  • 23°C
香港時間 : 20201109日 (一) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】拜登25歲舊照神撞樣美國隊長　網民曾封Chris Evans最佳總統人選

娛樂 17:33 2020/11/09

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

美國隊長Chris Evans被網民指撞樣拜登。

今年美國大選的選情激烈，在香港時間昨日（8號）民主黨候選人拜登宣布取得超過270張選舉人票，被認可成為成為第46屆的美國總統。事實荷里活有不少拜登陣營的支持者，其中《復仇者聯盟》（Avengers）多位超級英雄便都公開表態支持拜登，近日近有網民發現年青時的拜登，竟跟「美國隊長」Chris Evans神撞樣！

早在美國大選前夕，一眾「復仇者聯盟」中大部分巨星如「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等公開支持民主黨候選人拜登（Joe Biden）。

荷里活3位叫Chris的演員都是拜登支持者，「星爵」Chris Pratt更因未有表態曾受網民攻擊。

【美國總統競選】「星爵」未表態支持拜登遭炮轟　鐵甲奇俠+變形俠醫力撐Chris Pratt

其中「美國隊長」Chris Evans亦十分高調支持拜登，並常在社交平台發文批評總統特朗普的施政。

因著美國總統選情，關於拜登的新聞中有無數，近日就有網民發現一張拜登25歲時的年輕照，竟跟Chiis Evans甚為相似，因此不斷被瘋傳。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

相片中年輕的拜登頗英氣，且五官端正輪廓分明，跟「美國隊長」的正氣確有幾份相似。

而在《復仇者聯盟》結局篇中，美國隊長曾以老角姿態出現，而Chirs Evans化上老粧的照片，又跟拜登頗為接近，難怪令網民大呼巧合。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事實憑美國隊長建立正氣形象的Chris Evans，一度被網民指是特朗普和拜登以外的「美國總統最佳人選」！而不少荷里活影星對從政都感興趣，未知將來Chris Evans會否也考慮成為政客呢？

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【美國大選】戲言拜登當選會在廣東道裸跑 林作回應網民會否找數
10:33 2020/11/08
【美國大選】戲言拜登當選會在廣東道裸跑 林作回應網民會否找數
【美國大選】林作稱已為「拜登當選即裸跑」找數　裕美操刀拍攝疑似裸跑片流出
今日 14:00
【美國大選】林作稱已為「拜登當選即裸跑」找數　裕美操刀拍攝疑似裸跑片流出
【黑寡婦結婚】Scarlett Johansson宣布再婚　疫情下低調結婚呼籲行善
09:47 2020/10/30
【黑寡婦結婚】Scarlett Johansson宣布再婚　疫情下低調結婚呼籲行善
演員 拜登 特朗普 美國隊長 復仇者聯盟 黑寡婦 電影 施嘉麗祖安遜 荷里活 美國民主黨

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
13:45 2020/11/08
【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
18:41 2020/11/06
【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同