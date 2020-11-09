【美國大選】拜登25歲舊照神撞樣美國隊長　網民曾封Chris Evans最佳總統人選

▲ 美國隊長Chris Evans被網民指撞樣拜登。

今年美國大選的選情激烈，在香港時間昨日（8號）民主黨候選人拜登宣布取得超過270張選舉人票，被認可成為成為第46屆的美國總統。事實荷里活有不少拜登陣營的支持者，其中《復仇者聯盟》（Avengers）多位超級英雄便都公開表態支持拜登，近日近有網民發現年青時的拜登，竟跟「美國隊長」Chris Evans神撞樣！

早在美國大選前夕，一眾「復仇者聯盟」中大部分巨星如「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等公開支持民主黨候選人拜登（Joe Biden）。

▲ 荷里活3位叫Chris的演員都是拜登支持者，「星爵」Chris Pratt更因未有表態曾受網民攻擊。

【美國總統競選】「星爵」未表態支持拜登遭炮轟 鐵甲奇俠+變形俠醫力撐Chris Pratt

其中「美國隊長」Chris Evans亦十分高調支持拜登，並常在社交平台發文批評總統特朗普的施政。

因著美國總統選情，關於拜登的新聞中有無數，近日就有網民發現一張拜登25歲時的年輕照，竟跟Chiis Evans甚為相似，因此不斷被瘋傳。

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相片中年輕的拜登頗英氣，且五官端正輪廓分明，跟「美國隊長」的正氣確有幾份相似。

而在《復仇者聯盟》結局篇中，美國隊長曾以老角姿態出現，而Chirs Evans化上老粧的照片，又跟拜登頗為接近，難怪令網民大呼巧合。

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事實憑美國隊長建立正氣形象的Chris Evans，一度被網民指是特朗普和拜登以外的「美國總統最佳人選」！而不少荷里活影星對從政都感興趣，未知將來Chris Evans會否也考慮成為政客呢？