【抗癌鬥士】旅遊記者患子宮頸癌無懼公開病情　靠親朋集氣關懷成正向抗癌力量

▲ 癌症是不少人難以啟齒的病症，但周圓圓一確診，已在Facebook公告天下，她說這是要令自己從而得力抗癌。

旅遊記者，到處遊歷浪蕩四方，見盡人情世事，突然接到患癌的消息，會有何應對？旅遊記者周圓圓，今年二月證實患上子宮頸癌第3期B，她公告天下，向癌細胞正面還擊：「這是治療的第一步。」

去年開始，癌魔已在向周圓圓招手。

2019年她有大半時間飛來飛去，單在歐洲也逗留了兩個多月，期間感覺身體特別易累，像在萊茵河坐河船的旅程，上午去一轉探索行程，下午就要捉緊時間補眠，跟過往行一整天都龍精虎猛如兩個人，心裏不免忐忑。

▲ 作為旅遊作者遨遊天下，踏足一般人較少機會到的地方，嘗試不同的活動，豐富了人生。（湯炳強攝）

在10月至12月期間到訪澳洲和印尼，旅程中睡眠質素極差，已有不少朋友跟她說，她明顯消瘦。今年1月時周圓圓跟一位久違的朋友飯敘，對方直說她面色很差，臉也瘦削得陷了進去。「其實我那幾個月消化系統的確有問題，要靠早上飲鹽水才有大便，小便也要良久才去完，懷疑自己有大腸癌，於是留了樣本做大腸檢測。」她父親是罹患大腸癌過世的。

子宮滿布陰影

後來更出現陰道出血，2月中她去看家庭醫生，一照超聲波，就發現子宮滿布大大小小的陰影，立即寫轉信着她看急症。醫生用手探入陰道，達5cm的腫瘤大到可觸摸到，經檢測後確診為子宮頸癌3期B，癌細胞已擴散。「因腫瘤壓住直腸，無法大便，亦因壓住尿管，排尿極慢。」屋漏偏逢連夜雨，同時她又確診了糖尿病。

▲ 確診患病後因經常要抽血，她手上滿布抽血針孔的痕迹。（湯炳強攝）

因腫瘤流血情況嚴重，她要留院一晚，致電母親說是癌症。她90歲的媽媽是個見過世面的人，刻下沒大反應，翌日回家見她在床獨自飲泣：「你走了，我點算？」本想說醫不好也不打緊，這世界有甚麼未試過、未見過、未食過的周圓圓，話到口邊卻停頓了。「本來和她沒太多東西說，又以為她很自主。原來不是，我故作語氣輕鬆：我唔死住，你唔駛驚啊，我會去醫好它！」兄姊都在英、美，為了高齡媽媽，成為她的抗病動力。

由於她的腫瘤太大並已擴散，做手術已太遲，只能由化療和電療縮小腫瘤，減輕子宮內腫瘤壓着直腸的痛苦。

公告病情從而得力

癌症是不少人難以啟齒的病症，但周圓圓一確診，已在Facebook公告天下。「我是表面開心內心惶恐的人，說出來是要令自己從而得力，緊張時有朋友留言撑我，憂傷時有人分擔，能量就會源源不絕的來臨。」

▲ 旅途上跟住在羅馬尼亞一條小村落的婆婆留影。（被訪者提供）

她的支持來自四方八面，幾十年無見面的朋友，在面書得知她患病，紛紛送上問候。以前採訪過的營養產品公司，在澳洲生產橄欖油、無激素凍肉食品的老闆，主動送她健康有益的食物；甚至有朋友、舊同學，一起出差的旅遊記者行家，在她覆診、做電腦掃描、化療時陪伴左右，接送她到醫院，都是莫大支持。

周圓圓在治療初期，體重過輕僅得50KG，醫生下令增磅，否則身體太虛弱會捱不過化療，有酒店和高級食府的廚師，在她做完麻醉手術後送幾道小菜到醫院給她享用，關心之情溢於食物中。

有懂氣功的朋友為她做義診治療，一周兩次，每次一個半小時，把冷如冰霜的身體手腳回復溫暖，慘白的臉色重現氣息，改善氣若柔絲的狀態。

化療電療之苦

她共做了6次化療，無數次電療。她說最煎熬的是每次化療，麻醉要「打豆」（靜脈輸液），針管粗大，長時間手不能郁動。每星期要抽幾筒血，後期抽到連血管沒有一條完好。「試過整晚留院時，手都因為『打豆』位置不當，血管不順而引致整隻手腫脹。」她也試過初期做化療時，聞到煮餸味想嘔吐；最慘痛是做電療會影響大腸蠕動，出現肚瀉，試過一晚肚瀉20多次，要食醫生處方的止痾丸才能入睡。

▲ 集攝影師、記者一身，一部相機走過歷史名城。（被訪者提供）

身心的苦不只是自己，接受化療時，在醫院她見盡嬴弱不堪的癌症病人。一個20多歲的少年人患上胃癌，頭髮全掉，癌症病人覆診前兩天須抽血，了解身體的健康指數，如血小板指數、有否缺乏鉀質等，並獲處方一粒止嘔丸。「那少年人每次都吞不下，連說話的氣力都沒。令我很心痛，有時你想醫都未必有得醫。又或者一些患者，認為自己醫不好，負面抑鬱低落，這也令我很感觸。所謂心態影響病情，癌細胞最鍾意欺負憂愁的人，人愈正面愈樂觀，癌細胞就愈快消失。」

自從療程完結，周圓圓的體重已逐漸回復正常，除到醫院覆診和每星期去看中醫調理，亦開始參與工作上的品牌活動。不過化療後出現一些副作用，例如腳痺和腫脹，上落樓梯膝蓋無力，要拿着手杖小心慢行。電療造成的肚瀉，現時靠中藥調理，情況逐漸有好轉。

患癌的啟示

工作關係，令她常身在異鄉，在港時間不多，也很少關顧自己的身體，沒有做過身體檢查，到發現有病時已到嚴重的地步。以此為鑑，她寄語人要有警覺，早作準備，恒常檢驗更不能忽視。「我沒有買醫療保險，要依靠政府醫療醫病，本來有點擔心，但我這段時間遇到的醫護人員都好專業，令我在治病時沒太多的不安。」

▲ 她不時上電台分享旅遊見聞。（被訪者提供）

她說，癌症最可怕之處是要一個人面對痛楚、未知的前景，看着手上滿布針孔，但熬完近3個月的治療後，癌細胞是否都消滅淨盡？將來會否重臨，要再一次經歷，自己能否再勇敢面對？連串問號，她惟有從正面思考。「其實就算醫生都未必對癌症百分百掌握，沒有吸煙，也患肺癌、鼻咽癌的時有所聞，那麼只有盡量生活得健康，懂得揀選對身體有益的食物，裝備好自己。」

她屈指一算，曾走遍世界200多個地方，念天地之悠悠，周圓圓直言，死也無憾也不害怕。抗病，也抱持旅遊記者的開闊豁達本色。

記者：周美好