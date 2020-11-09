郭偉強遭陳志全私人檢控獲撤銷　律政司介入指無合理定罪機會

▲ 工聯會立法會議員郭偉強被私人檢控的案件獲不提證供起訴。（林欣樂攝）

今年5月立法會內務委員會選舉主席期間，人民力量議員陳志全疑被工聯會議員郭偉強拉倒在地上，陳志全提出私人檢控，控告郭偉強1項普通襲擊罪，案件原定今（9日）於西九龍裁判法院進行審前覆核，惟律政司正式介入私人檢控，指因案件證據不足以證明指控，無合理定罪機會，故決定不提證供起供郭偉強。裁判官撤銷郭的控罪。

傳票控罪指，陳志全於2020年6月4日提出告發，指稱郭偉強（42歲）於2020年5月8日於立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，使陳志全意識到即時及不合法的人身暴力，因而襲擊陳志全。

案件原定於今天進行審前覆核，代表律政司司長的署理高級助理刑事檢控專員周天行指出，律政司上周五（6日）已發信表明，根據《裁判官條例》第14條，決定介入本案，並申請終止訴訟程序。

周讀出律政司介入的書面原因指，裁判官林子勤於今年6月5日接納陳志全議員私人檢控的申請，案件經警方獨立調查小組調查後，警方向律政司呈交多名立法會議員及保安的證供、公開片段及閉路電視片段等證據，律政司考慮證據及罪行元素後，包括在該情況下使用武力的合理性，認為證據不足以證明指控，無合理機會定罪，現有證據甚至顯表面證供並不成立。

書面原因中又提到，留意到陳志全報案後，在警方未完成調查前便提出私人檢控。但陳在本案的行為涉另宗刑事案件，律政司不便作出評論，最後決定就傳票不提證供起供郭偉強。主任裁判官羅德泉遂撤銷郭的控罪。

郭偉強獲撤銷控罪後表示，事件源於議會混亂或所謂的抗爭，強調自己由始至終無犯罪意圖，並表示案件已告一段落，希望議會重回正軌。

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記者：林欣樂