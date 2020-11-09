【失蹤人口】網紅往荒廢醫院探險直播驚見無腳屍體　報警揭為失蹤人口助家屬解心結

▲ 台灣網紅往荒廢醫院探險直播期間，驚見無腳屍體，報警後發現死者為失蹤人口。

台灣一名網紅上周六（7日）凌晨往荒廢醫院探險，並進行直播期間，嗅到腐爛的氣味，驚見一具上吊屍體，屍身上下分離，慌忙報案。警方調查後發現，死者為失蹤人口，意外地為死者母親找回兒子，解開心結。

綜合台媒報道，事發當日為11月7日凌晨，台灣靈異探險直播主協會一名直播主「晚安小雞」與朋友於臺北大同區一間荒廢醫院探險。直播期間，他突然於X光室發現一具上吊屍體，惟沒有腳的。他表示，醫院已荒廢3年，惟一踏進去，就嗅到一股濃烈的氣味，不禁疑惑：「都3年了，味道怎麼還那麼重」。

不料，一進X光室，他就看到一具上吊屍體，然而只有上半身，沒有下半身，而且已風乾，嚇得他拔腿就跑。當回過神來，他們才報案求助。警方到場搜證後，發現該名死者為失蹤一年多的人口，未知何時闖入醫院內。

11月7日凌晨三時許，網紅「晚安小雞」在其facebook專頁表示，遺體已被送往殯儀館。翌日（8日），他與朋友相約死者家屬、台北第二殯儀館檢察官會面，講解詳細情況，待家屬確認。

「晚安小雞」發文指，當日與家屬傾談許久。他稱，能助找到遺體後，家屬也很欣慰：

他們也很感謝我們能夠發現，因為報了一年多的失蹤人口，現在終於能夠放下心中的擔心。

死者母親更是流淚道謝，「晚安小雞」憶述：

對方媽媽泣不成聲的一直鞠躬說謝謝……我們其實很糾結……也不知道該怎麼做比較好……我跟二姐只能一直說：『辛苦了……』

他續指，屍體的下半身是在地上找到，「可能是吊太久關係脫離，也還好有留完整，讓家屬能夠放心。」

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責任編輯：羅嘉欣