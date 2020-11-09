【港大藏屍】港大副教授張祺忠涉謀殺妻子案開審　控方指張欠妻達770萬元

▲ 港大副教授張祺忠涉謀殺妻子開審。

香港大學機械工程學系副教授張祺忠，於2018年被揭發涉謀殺妻子後藏屍行李篋，並將行李篋存放於辦公室內，張其後被控謀殺罪，案件今（9日）於高等法院開審。張承認誤殺罪，但不為控方接納。控方於開案陳詞中指，警方於張祺忠夫婦睡房中搜得文件，顯示張欠妻子670萬元，若無法如期清還，欠款將於1個月後增至770萬元。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

港大副教授張祺忠涉謀殺妻子，控方指夫婦疑因弄污洗手間及女兒離家起爭執，詳情即看：【下一頁】

法庭今早選出7人陪審團後，法官向陪審團指出，被告曾表示願意承認誤殺罪，但有關答辯不獲控方接納，因此控方繼續控以被告謀殺罪，而被告則否認控罪。

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控方今午展開開案陳詞時指，被告早前以精神失常減免刑責，及受挑釁而犯案為由，欲承認罪責較輕的誤殺罪，即被告辯稱案發時精神嚴重失常，以致他殺害妻子，或因受妻子的挑釁，而一時失控殺害妻子。

控方其後講述案發前的事件，包括死者的胞妹陳慧賢於2018年7月26日，帶同當時8歲的女兒由英國回港度假，兩母女有時會居於被告與死者位於港大宿舍偉倫堂的寓所。

2018年8月14日，即案發前約兩天，死者與胞妹前往星展銀行查詢開戶存款的回贈，死者隨後立即開設新戶口，並打算存款400萬元到新戶口。

8月16日早上，死者再次前往星展銀行，銀行經理告知死者，若她介紹其他人開戶，可獲額外獎賞，死者當場致電被告，以命令的語氣催促他盡快完成存款，死者更指示銀行經理立刻乘的士前往偉倫堂宿舍與被告會面。銀行經理於當日下午抵達被告寓所，惟被告當時表示他非常繁忙，尚未有時間考慮是否要存款到新開設的戶口，並要求經理隔天再處理。

8月16日下午，死者與胞妹又行經花旗銀行位於銅鑼灣的分行，銀行職員告知死者，若她將150萬元存款存入戶口，將可獲贈迎新禮品，死者隨即開出一張400萬元的支票，由被告的銀行戶口提款，存入她於花旗銀行的戶口，死者並表示她稍後會將250萬元提出。死者其後再次返回銀行，將其手機遞給職員，被告在電話的另一端表示，他將會研究有關條款及細則，如有問題會再致電職員。控方指該400萬元的支票，最終因戶口結餘不足而彈票。

控方又指警方其後搜查被告的睡房，搜出一份日期為2018年5月31日的文件，文件上顯示被告拖欠死者670萬元，並將於2018年5月31日清還，否則下個月欠款將增至770萬元。

控方指，案發當晚兩人的女兒投訴死者將洗手間弄污，女兒其後離家，兩人疑因此起爭執，被告向姨仔表示，他埋怨妻子導致女兒離家，妻子則反指他未有調停。詳情即看：【下一頁】

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記者：楊詠渝