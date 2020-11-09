【寫字困難】練好小手指寫字不手軟　職業治療師分享3大在家簡易訓練　

▲ 如果小朋友寫字速度慢及容易寫得累，家長可以了解子女是否寫字有困難，可透過訓練遊戲加強大小肌。

家長對孩子寫字方面的擔心，多數是執筆姿勢不正確、寫字出界、筆順錯誤、大小不一。升讀小學時，家長會發現小朋友寫字速度慢及容易寫得很累。很多時家長會要求孩子多練習寫字，甚至買練字簿在家中不斷練習，但情況不但沒有改善，更多時孩子還怕了寫字，為甚麼呢？

寫字需要四方面配合：手、眼、腦及環境。手方面，不只是手指，還包括手腕及整隻手臂，以及左右手的協調。眼和腦方面，除了眼睛看見，腦部也要「看見」，意思是眼睛看到文字和格子後，會傳送信息到腦部，腦部分析空間、距離、字形結構等，然後再傳送信息給手部寫字。最後環境方面，光線和聲音會影響小朋友的專注，桌子和椅子的高度也會影響坐姿及寫字姿勢。

初步評估孩子寫字有否困難

孩子寫字有否困難，先要答以下三個問題：

1. 孩子寫的字能被閱讀嗎？（legibility）字形可能會不美觀，但家長可以辨認到是甚麼字嗎？

2. 孩子會否比同齡小朋友抄寫得特別慢？

3. 孩子會否經常說寫得很累，或寫一兩行字，就會停下來鬆鬆手？

如以上問題有「是」的，就要看看是手、眼、腦及環境哪方面出了問題。職業治療師會作一個詳細的大小肌肉發展及寫字評估，來判斷小朋友的困難及建議適合的活動以作改善。

３大家居訓練活動

以下有幾個簡單的家居活動，可以幫助小朋友發展大小肌肉。

小小侍應生

物資：托盤或不同厚度的書本

玩法：

1. 嘗試只用五隻手指尖，指頭有肉的位置托住托盤或書本，並維持30秒；

2. 穩定後可嘗試把物件如膠杯，放在托盤上運送；

3. 可用不同厚度的書本。

調節難度：

1. 若手指未夠力，可先以整個手掌托住托盤；

2. 因應能力調整運送距離；

3. 熟習後，可嘗試雙手分別托住書本。

轉筆練手肌

物資：不同顏色的顏色筆兩支、橡筋一條

玩法：

1. 把兩種不同顏色的顏色筆以相反方向紥起；

2. 利用木顏色筆去畫圓形或寫數字，每畫完一次轉筆用另一邊顏色畫，使圓圈或數字的顏色交替。

調節難度：

1. 有些孩子單手轉筆十分困難，可容許他們用身體協助，或將整支筆放在桌上才反轉；

2. 可以跟孩子比試誰最快完成；

3. 可配合小朋友語文能力，例如間色寫A-Z，或間色寫自己的名字等。

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雞蛋裂開了

物資：色紙、顏色筆、水筆、剪刀

玩法：

1. 家長或小朋友在紙上畫雞蛋；

2. 小朋友可設計雞蛋上的圖案；

3. 把雞蛋剪出來；

4. 小朋友想想雞蛋是怎樣裂開，然後用水筆畫上裂痕；

5. 沿裂痕線剪出。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 健苗軒 一級職業治療師 鄭廸琪姑娘