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【新冠肺炎】近期確診者逾半曾住酒店　陳沛然：不明白為何要staycation？

健康 17:43 2020/11/09

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立法會議員陳沛然指，近期確診者逾半曾住酒店，直言不明白為何要staycation。

本港新冠肺炎疫情未止，梅窩銀礦灣Staycation群組再添多名確診者，情況令人擔憂。立法會醫學界議員陳沛然醫生引述衛生防護中心資料，撰文指近期40多名確診者中，逾半數入住過酒店，直言「其實我不明白為何要staycation？」。

陳沛然於facebook專頁及個人網誌中，引述11月8日衛生防護中心公布的「曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單」，指超過一半都是酒店。根據名單，43名新增確診者中有22人曾入住酒店，亦有1人曾入住銀礦灣「海景渡假樂園」。

陳沛然又回顧今年年初「鑽石公主號」疫情，引述當時父母均在船上的藝人森美透露，疫情爆發初期，乘客如常在餐廳用膳，甚至有確診者被要求回客房與未確診的家屬同住，大大增加交叉感染的機會。

不過，亦有不少網民留言，指疫情下港人未能到海外旅行，惟有到酒店「Staycation」減壓，亦有人質疑，引述的名單中，部分是被政府徵用作隔離的酒店。翻查資料，22名曾入住酒店確診者中，有4人入住的酒店屬「隔離酒店」，包括香港荃灣帝盛酒店、銅鑼灣利景酒店、香港海景絲麗酒店，及華美達華麗酒店。

（陳沛然網誌圖片）

（陳沛然網誌圖片）

（陳沛然網誌圖片）

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責任編輯：羅嘉欣

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