【港大藏屍】港大副教授張祺忠涉謀殺妻子　控方指夫婦疑因弄污洗手間及女兒離家起爭執

▲ 港大副教授張祺忠涉嫌謀殺妻子案開審。（梁偉榮攝）

香港大學機械工程學系副教授張祺忠，於2018年被揭發涉謀殺妻子後藏屍行李篋，並將行李篋存放於辦公室內，張其後被控謀殺罪，案件今（9日）於高等法院開審。控方於開案陳詞指，案發當晚兩人的女兒投訴死者將洗手間弄污，女兒其後離家，兩人疑因此起爭執。控方指張向姨仔表示，他埋怨妻子導致女兒離家，妻子則反指他未有調停。

港大副教授張祺忠涉謀殺妻子案開審，控方指張欠妻達770萬元，詳情即看：【下一頁】

控方於開案陳詞中續指，8月16日當晚被告與死者的女兒Nancy回家，女兒表現有點情緒化，並投訴死者將家中其中一個洗手間弄污，死者遂清理洗手間，Nancy使用洗手間後，於當晚11時半左右離家。

死者的胞妹隨後告知被告，指Nancy離家，被告隨後返回睡房，胞妹透過房門看到死者躺於床上，側身背向房門，面向一個螢幕，而被告則在死者身旁，疑似壓著死者。被告其後從睡房步出關燈，當時已經是8月17日的凌晨約12時半。

控方指，及至8月17日早上，死者的胞妹起床後不見死者，被告表示死者已出門口，而胞妹一直致電死者及向死者發訊息，均未獲回應。

控方指被告於8月18日購買8塊木板，以用作製作木箱之用。死者的胞妹於8月19日仍未能聯絡死者，被告則向她表示，他曾就Nancy離家一事與死者爭執，他埋怨死者導致Nancy離家，而死者則反指被告未有作出調停。

至8月20日晚上，被告與Nancy一同前往警署，就死者失蹤一事報案，警方當晚前往偉倫堂檢視閉路電視片段，被告一度指出片段上有一名疑似是死者的女子離開宿舍。被告其後於8月22日向死者的胞妹表示，Nancy在睡房中找到死者的手機，但死者的護照卻不知所蹤。

控方指被告於8月22日當日，更安排了一輛GOGOVAN，將一個木箱從偉倫堂宿舍運送至被告位於港大黃克競樓的辦公室，從閉路電視片段可見，木箱上有一塊白布，以布上再有一個石油氣爐頭及一個微波爐。被告當日準備將木箱送上GOGOVAN時遇到警方，被告解釋木箱內載有與機械人比賽相關的物資。

8月23日，被告再前往店舖購買額外6塊木板。翌日警方再前往被告位於港大的辦公室，問及有關木箱的事，被告指他已拆掉木箱，並向警方展示一些已拆開的木板，但控方指該些木板並非來自木箱。

8月28日，警方搜查被告的辦公室時發現，桌下有一個木箱，木箱內有一個行李篋，警方將行李篋拉出，並在裡面發現死者的屍體，死者的頸部當時纏有兩條電線，電線的末端扭成一個結。法醫其後判斷死者約於10天前死亡，與控方指控被告於8月17日殺害死者的說法吻合。案件明續審。

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記者：楊詠渝