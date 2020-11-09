【兒童口罩】《MR. MEN LITTLE MISS》4000盒限量版口罩 ASTM Level 2每盒$128起【附購買詳情】

▲ Maskology聯乘《MR. MEN LITTLE MISS》推4000盒限量版口罩。

本地口罩商「Maskology 口罩．學」聯乘《MR. MEN LITTLE MISS》將於11月13日推出全新限量版《奇‧妙系列》ASTM Level 2獨立包裝口罩，性格鮮明的角色和繽紛鮮艷的構圖，為大小朋友的抗疫生活充滿新快樂及動力。

全新限量版《奇‧妙系列》口罩備有多款設計及尺寸，將於11月13日（星期五）中午12時起，在www.maskology.com.hk作公開限量預售。

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每款設計限量各1000盒

《奇‧妙系列》口罩備有四款精美設計，分別為活潑的「MR. HAPPY and Friends」、可愛的「LITTLE MISS HUG and Friends」、鬼馬的「LITTLE MISS SUNSHINE and Friends」及有型的「MR. STRONG and Friends」。

每款設計限量各1000盒，於「Maskology口罩．學」官網獨家發售，四款口罩尺寸如下：

1. 「MR. HAPPY and Friends」 - 123mm（幼童）、142mm（小童）

2. 「LITTLE MISS HUG and Friends」- 123mm（幼童）、142mm（小童）

3. 「LITTLE MISS SUNSHINE and Friends」- 123mm（幼童）、142mm（小童）、160mm（中童/女士）、175mm（成人）

4. 「MR. STRONG and Friends」- 160mm（中童/女士）、175mm（成人）

附送特別版護耳扣及口罩收納套

「Maskology 口罩．學」早前推出了「耳後唔痛」、「耳後靚靚」護耳扣（ear saver）及口罩「存盒」（mask saver）。是次《奇‧妙系列》更會推出限量版《MR. MEN LITTLE MISS》護耳扣及口罩收納套。

凡訂購兩盒《奇‧妙系列》口罩，即可獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》護耳扣乙個；訂購三盒更額外獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》口罩收納套乙個。數量有限，送完即止。

送贈《奇‧妙系列》口罩

為慶祝《奇‧妙系列》口罩隆重登場，各位「奇‧妙粉絲」即日起於「Maskology口罩‧學」的Facebook專頁留言投選最喜愛的《MR. MEN LITTLE MISS》角色，當中20位將會獲贈《奇‧妙系列》口罩乙盒。活動將於2020年11月11日中午12：00截止。

《奇‧妙系列》口罩詳情

規格：

• 美國 ASTM Level 2（BFE 、PFE > 99%）

• 無塵車間廠房符合 ISO 14644-1 Class 8 標準

• 生產流程符合 ISO 13485：2016 標準

• 符合 GB 15979-2002 菌落數量標準

• 通過 GB 19083-2010 拉力技術要求

發行量：每款設計首批限量1,000盒（共4款）

包裝及數量：每盒30個，獨立包裝

售價：每盒 HK$128（142mm及175mm）或 HK$138（123mm及160mm）

「Maskology口罩．學」星級會員可享95折，尊尚會員更享9折

贈品：凡訂購任何兩盒《奇‧妙系列》口罩，即可獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》護耳扣乙個；訂購三盒更額外獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》口罩收納套乙個（數量有限，送完即止）

開售及發貨日期：11月13日（星期五）中午12時起於www.maskology.com.hk接受訂購，預計12月10日起發貨。

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責任編緝：王芷瑩