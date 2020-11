【兒童口罩】《MR. MEN LITTLE MISS》4000盒限量版口罩 ASTM Level 2每盒$128起【附購買詳情】

▲ Maskology聯乘《MR. MEN LITTLE MISS》推4000盒限量版口罩。

本地口罩商「Maskology 口罩.學」聯乘《MR. MEN LITTLE MISS》將於11月13日推出全新限量版《奇‧妙系列》ASTM Level 2獨立包裝口罩,性格鮮明的角色和繽紛鮮艷的構圖,為大小朋友的抗疫生活充滿新快樂及動力。

全新限量版《奇‧妙系列》口罩備有多款設計及尺寸,將於11月13日(星期五)中午12時起,在www.maskology.com.hk作公開限量預售。

點擊大圖了解口罩詳情:

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

每款設計限量各1000盒

《奇‧妙系列》口罩備有四款精美設計,分別為活潑的「MR. HAPPY and Friends」、可愛的「LITTLE MISS HUG and Friends」、鬼馬的「LITTLE MISS SUNSHINE and Friends」及有型的「MR. STRONG and Friends」。

每款設計限量各1000盒,於「Maskology口罩.學」官網獨家發售,四款口罩尺寸如下:

1. 「MR. HAPPY and Friends」 - 123mm(幼童)、142mm(小童)

2. 「LITTLE MISS HUG and Friends」- 123mm(幼童)、142mm(小童)

3. 「LITTLE MISS SUNSHINE and Friends」- 123mm(幼童)、142mm(小童)、160mm(中童/女士)、175mm(成人)

4. 「MR. STRONG and Friends」- 160mm(中童/女士)、175mm(成人)

附送特別版護耳扣及口罩收納套

「Maskology 口罩.學」早前推出了「耳後唔痛」、「耳後靚靚」護耳扣(ear saver)及口罩「存盒」(mask saver)。是次《奇‧妙系列》更會推出限量版《MR. MEN LITTLE MISS》護耳扣及口罩收納套。

凡訂購兩盒《奇‧妙系列》口罩,即可獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》護耳扣乙個;訂購三盒更額外獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》口罩收納套乙個。數量有限,送完即止。

送贈《奇‧妙系列》口罩

為慶祝《奇‧妙系列》口罩隆重登場,各位「奇‧妙粉絲」即日起於「Maskology口罩‧學」的Facebook專頁留言投選最喜愛的《MR. MEN LITTLE MISS》角色,當中20位將會獲贈《奇‧妙系列》口罩乙盒。活動將於2020年11月11日中午12:00截止。

《奇‧妙系列》口罩詳情

規格:

• 美國 ASTM Level 2(BFE 、PFE > 99%)

• 無塵車間廠房符合 ISO 14644-1 Class 8 標準

• 生產流程符合 ISO 13485:2016 標準

• 符合 GB 15979-2002 菌落數量標準

• 通過 GB 19083-2010 拉力技術要求

發行量:每款設計首批限量1,000盒(共4款)

包裝及數量:每盒30個,獨立包裝

售價:每盒 HK$128(142mm及175mm)或 HK$138(123mm及160mm)

「Maskology口罩.學」星級會員可享95折,尊尚會員更享9折

贈品:凡訂購任何兩盒《奇‧妙系列》口罩,即可獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》護耳扣乙個;訂購三盒更額外獲贈《MR. MEN LITTLE MISS》口罩收納套乙個(數量有限,送完即止)

開售及發貨日期:11月13日(星期五)中午12時起於www.maskology.com.hk接受訂購,預計12月10日起發貨。

立即下載hket App,掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝:王芷瑩