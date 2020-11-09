【對抗濕疹】患濕疹6年停用類固醇　手腳胸口發炎極痕癢服中藥終可入睡【附紓緩方法】

▲ 一名男子患濕疹6年，復發時手腳、胸口發炎且極為痕癢，服用中藥4星期後皮膚好轉。

濕疹患者因為皮膚痕癢，常常難以入睡。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗病例，一名男子患濕疹約6年，去年復發，因不想倚賴西藥而停用類固醇，惟皮膚發炎情況嚴重，四肢、胸脅兩側也有傷口、丘疹、紅斑水腫，令他極度痕癢，難以入睡。接受中醫治療4星期，服用中藥後皮膚好轉，目前已臨床康復，終可安睡。李醫師表示，若皮膚相當痕癢時，可以隔著毛巾敷冰。此外，他也提供紓緩濕疹的貼士和食療。

李醫師指，該名男患者去年急性濕疹發作而求醫，初次診症時發現他四肢、大腿內側、胸脅皮膚色素沉著情況嚴重。患者因不想長期倚賴西藥，故已停用類固醇1年，估計因壓力或者天氣改變而導致濕疹復發，而非類固醇反彈。服用中藥一星期後，病情受控，患者皮膚好轉。

▲ 患者接受中醫治療前後的對比（相片由註冊中醫師李廣冀提供）

治療方法

1.減少滲水、幫助入睡

李醫師為該患者處方藥物，其中包括：

清熱解毒的中藥：白花蛇舌草、龍膽草、苦參、黃柏、黃連等，以減少滲水傷口。

安神定志的中藥：酸棗仁、首烏藤，以助睡眠，因為睡得好、肝氣條達有助改善濕疹問題。

2.減退皮膚色素

出現原因：李醫師解釋，皮膚色素沉著是由於患者皮膚嚴重發炎、傷口多，搔癢時刺激黑色素細胞，因而分泌黑色素。

處理方法：這些色素會隨著濕疹好轉而減退，也可以服食有助退印、活血化瘀的中藥淡化色素，例如丹參、赤芍、田七等。

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紓緩方法

1.痕癢

若相當痕癢，李醫師建議患者隔著毛巾敷冰，或者外塗感覺清涼的潤膚膏，同時要耐心等待痕癢過去。他續指，一般是臨睡前，或半夜3時比較痕癢，可能與自身腎上腺素分泌處於低水平、無法有效止癢有關。這也解釋了為何患者日間瘙癢不明顯，夜晚卻較嚴重。

2.皮膚色素沉著

李醫師建議煲綠豆赤小豆百合排骨湯，或吃含維他命C豐富的水果，如蘋果、橙、奇異果，也可飲用檸檬薏米水，因有一定美白作用。惟要注意，某些水果會含少量組織胺，或引起個別患者痕癢，要多加留意自己的身體變化。

3.皮膚乾燥

可以外塗含有聚絲蛋白成份的潤膚膏，鎖水效果會較理想。

皮膚乾燥時，也可以外塗紫雲膏。

4. 洗澡時間及溫度

熱水會刺激皮膚，洗澡時間不能過長、水溫也不能過熱，洗澡後宜塗抹潤膚膏。

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記者：黃泳欣