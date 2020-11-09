雷深如創作歌曲推助人精神 疫情下跟區瑞強開騷發揮正能量

▲ J.Arie跟區瑞強共開網上騷。

雷深如（J. Arie）熱愛音樂創作，最近她獲華人永遠墳場管理委員會（華永會）邀請，創作一首正面、及正能量及人生理念的歌曲《人生隨想曲》，歌曲由J.Arie 親自作曲、編曲、監製，希望可以在疫情期間為大家打氣。



華永會是一個致力推廣慈善工作的團體，歌曲《人生隨想曲》旨在在疫情期間傳遞朝氣及積極的氛圍：即使現在世界的疫情仍未受到控制，但都期盼大家可以對人生抱持希望同保持樂觀正面。



為展現「永懷人生Life」及「善亮人生Shine」兩大理念，特意在香港仔華人永遠墳場內繪畫了一幅長30米，七彩繽紛、色彩鮮明的壁畫，以「永善之門-生命意義永不止息」為題，MV亦主要於壁畫前取景。

▲ 雷深如為慈善組織寫歌。

壁畫中繪畫了很多香港傳統和現代特色的景象，以及各種地區的掌故風貌，表達出華永會百多年的前進及發展，以設施服務及慈善貢獻惠及社群，傳達出兩大理念當中蘊含的積極訊息，使以壁畫作為MV的主景更添特別意義。



J.Arie早前參與區瑞強「華永善亮人生區瑞強網上演唱會」，演出亦與Albert合唱《人生隨想曲》，以及一些正面、正能量的歌給大家。



J.Arie指：「2020是辛苦的一年，但香港人們會一齊攜手同行。作為其中的團體及演藝人，我們可以做到的就是盡力給大家加油打氣，為大家提供動力。希望大家會支持華永會同喜歡《人生隨想曲》！」