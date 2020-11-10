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【棺材本】不孝子趁父車禍住院偷存摺印章盜取32萬元　三姊妹震驚：居心何在？

親子 11:12 2020/11/10

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台南一名鄭姓男子趁着父親住院期間，擅自取用父親的印章與存摺，於3年內盜領118萬台幣（約32萬港元）。

父親遭遇交通意外重傷，子女應當盡力照顧。台南一名鄭姓男子不單不盡照顧義務，更趁着父親住院期間，擅自取用父親的印章與存摺，於3年內盜領118萬台幣（約32萬港元），令三姊妹大為震驚。案件日前在台南地方法院審結，依偽造私文書罪，將鄭男判刑6個月，罰金18台幣（約4.8萬港元）。

據台灣媒體報道，鄭父因車禍重傷，需要長期住院。鄭男在2014年至2017年間，多次擅自取用父親的存摺及印章，冒用父親的名義，偽造十三張提款單，盜領118萬台幣（約32萬港元）。

直至台南地方法院裁定鄭男三位姊妹為鄭父監護人之後，三位姊妹主動查詢父親帳戶交易資料，才驚覺父親的存款被盜用。經查證後發現是鄭男所為，決定立即報警，案件因而曝光。

三名姊妹形容鄭男所為「非常惡劣」，認為她們為了父親的安養費勞心勞力，鄭男卻將父親的錢花得理所當然，不知道居心何在。

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責任編輯︰王明芳

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