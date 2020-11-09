被控公廁內抗拒警務人員罪 網媒女記者准保釋候訊

▲ 網媒女記者何家欣(左)被控抗拒在正當執行職務的警務人員罪，准保釋候訊。(王仁昌攝)

今年5月10日晚上旺角發生示威衝突，網媒《娛賓》1名女記者於5月11日凌晨在旺角洗衣街花園女廁內被捕，被控1項阻差辦公罪；另有3名男子涉參與非法集結、管有鐳射筆及堵路等被控。3案今（9日）午於九龍城裁判法院提堂，各被告暫毋須答辯，押後至12月再訊。涉案女記者保釋期間須每天到警署報到；其餘3人則須守宵禁令。

首案被告何家欣（27歲）被控1項抗拒在正當執行職務的警務人員。控罪指，被告於2020年5月11日，在旺角洗衣街花園公廁的女廁内，抗拒女警員劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸燊；控罪書上未有寫列出被告職業。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件。辯方投訴指被告被捕時，遭警方噴胡椒噴霧，被告昏迷及失禁，事後須送院。裁判官將投訴記錄在案，押後案件至12月29日再訊，批准被告以現金2,500元保釋候訊，期間須每天到警署報到及不須離港。

次案被告為方佐瑋（22歲）及劉曉峰（25歲），分別報無業及廚師，各被控1項參與受禁群組聚集及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及同被控1項參與非法集結罪。

控罪指，兩人於2020年5月10日在旺角豉油街及通菜街交界參與受禁群組聚集、非法集結及管有1個能發出鐳射光束的裝置；方另被控未能在規定下出示身份證明文件。

次案今提堂，兩被告仍暫毋須答辯，押後至12月23日再訊，兩名被告保釋期間須守宵禁令及不准離港。

另外，18歲男學生周天浩涉於去年5月10日，在旺角山東街留下3袋垃圾，被控1項在公眾地方造成阻礙罪，案件今提堂。涉案男生暫毋須答辯，押後至12月29日再訊，以待辯方索取文件，男生保釋期間須守宵禁令。

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記者：王仁昌