【首置盤】煥然懿居三房示範單位曝光　主人房大塊玻璃享維港煙花景

▲ 煥然懿居2座15樓G室主人房。（市建局圖片）

首置上車盤、紅磡煥然懿居43伙餘貨，即日起至11月23日接受申請，市值7折定價，售355萬元至798萬元；其中574呎三房戶，入場費由695萬元起，呎價1.21萬元起。按法例要求，市建局將開放4款現樓示範單位，市民可預約參觀。預計項目12月攪珠，明年1月揀樓。

按圖即睇煥然懿居三房示範單位：

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今次推售單位以三房戶最多，有29伙；其餘有開放式、一房及兩房戶。市建局10月評估市價，決定以市值7折推售，售價355.2萬至798.3萬元，呎價介乎12,111至13,908元，跟上次推售相若，但日後補價幅度較小。

以最平三房單位、2座6樓G室樓價695.2萬為例，若買家承造九成按揭，需付首期69.52萬，倘供款年期30年、息率2.5厘推算，月供約2.47萬元。

至於「樓王」2座36樓G室，位處頂層，呎價和售價也是最貴。2座7樓E室售價最平，屬開放式單位。

首置家庭申請設入息和資產限制，一人申請者減半。市建局相信，考慮到申請人的入息上限，倘透過按揭保險承造銀行九成按揭，一人申請可負擔開放式及一房單位；家庭申請則有能力負擔所有房型。

市建局稱，一人申請只可選購開放式及一房單位；家庭申請不設限購。

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記者：吳卓峰