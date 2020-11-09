擺街站被投訴揚聲器音量過大 社民連吳文遠遭票控脫罪

▲ 社民連秘書長吳文遠攞街站被指造成噪音遭票控，今於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立。(王仁昌攝)

男街坊投訴社民連街站的揚聲器聲浪過大，社民連秘書長吳文遠被票控1項擴音器造成的噪音煩擾罪，吳早前否認控罪，經審訊後，今（9日）於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立，兼獲訟費。裁判官指，男街坊對被告行為描述籠統，在庭上才首度提出「行人會聽不見汽車響咹聲」的說法，對男街坊證供可信性有所保留。

被告吳文遠早前否認1項擴音器造成的噪音煩擾罪。傳票指，被告於2020年5月16日，在紅磡道與德民街交界使用擴音器，聲量對另一人造成影響。

裁判官今裁決時指，控方沒有將案發時被告擴音器的分貝資料呈堂，因此控方主要倚賴作出投訴的男街坊證供。男街坊作供時指，案發時他在所住屋苑已聽到街站聲音，及後他在屋苑與街站之間的天橋處亦聽到街站聲音，男街坊表示街站聲令他無法與妻子聊天，及擔心路上行人會聽不見汽車響咹聲，他感到煩擾並作出投訴。

裁判官續指，案件爭議點在於街站聲音是否真正令人感到煩擾，惟法庭無法肯定案發時男街坊是否身在遠處已聽到街站聲音，而且男街坊亦是在庭上作供時，才首度提出「行人會聽不見汽車響咹聲」的說法，而他早前作出的書面供詞中並未提及，對於案發時被告的行為亦描述籠統及模糊。

裁判官最終指，對男街坊的證供可信性有所保留，基於疑點利益歸於被告，故裁定被告罪名不成立，並批准被告一方的訟費申請。

吳文遠離開法庭時，指「輸咗咁多場官司，終於贏返場」，又提到當日他們設立街站是為促請政府設立失業援助基金，而未來他們亦會繼續設立街站，去爭取失業援助金。

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記者：王仁昌

