燒桿工遭鐵架壓斃死因研訊   死者父親質疑延誤報警

▲ 燒桿工遭鐵架壓斃，昨進行死因研訊。(經濟日報資料圖片)

28歲燒焊工於2017年前在地盤工作，疑協助吊起工字鐵架時，遭傾斜的鐵架壓倒，送院後不治，死因裁判法庭今（9日）展開研訊。事發時亦在現場工作的死者父親供稱，死者出事前將連接天秤的鐵鏈綁在鐵架上，並著他「行開啲，好危險」，天枰拉起鐵架，隨即傾側並壓倒死者，但即時無人報警，延至30分鐘後才由房屋署管工報警。

死者麥永豐，於2017年12月9日遇工業意外，即日不治，終年28歲。死者父親麥炳強今作供指，案發時他與死者的胞兄亦在涉事的白田邨地盤工作，三父子均為毅達工程公司聘請的燒焊工人。

死者父親續指，案發當天地盤將進行吊運工作，他當時已要求毅達工程東主麥錦棠「搵個有牌嘅」員工負責，但東主拒絕，指會由其兒子麥毅負責。

死者父親憶述，麥毅當天早上向管工指，要求用天枰反轉工字鐵架，並叫死者幫忙，他著麥毅「唔好咁做，一起就跌」，但對方認為沒有問題；死者便聽從麥毅指示，將連接天秤的鐵鏈綁在工字鐵上，並著「老豆你行開啲，好危險」。

死者父親指天枰拉起工字鐵，隨即傾側並壓倒死者，當時死者仍能對答，他叫其他人報警，但至俊和建築工程公司的官工到場後，仍未有人報警，及至房屋署管工到場後始報警，當時已事發半小時後。死者父親續指，他與死者一同上救護車，期間死者昏迷。

毅達工程東主兒子麥毅，亦即死者堂叔上庭作供，他承認自己並無接受過吊運的工作訓練。他供稱，案發前死者將連接天秤的鐵鏈勾在工字鐵架較下位置，而他則將另一鐵勾勾在鐵架較上的位置，並稱「平時大家都咁做」。麥毅指鐵架被吊起後，向死者方向傾斜，擊中死者頭部，當時死者有帶安全帽。他即時通知上級及地盤的安全主任，並問有沒有救護站電話，及至10分鐘才報警處理。

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記者：林欣樂