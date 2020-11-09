警方首破金融科技經營網上賭博拘捕22人連主腦　集團半年收5億賭注

▲ 警方檢獲現金、預付卡等證物。(黃傑偉攝)

警方搗破一個利用新興金融科技，經營網上賭博及洗黑錢的犯罪集團，拘捕22人，包括集團主腦及骨幹成員。

網絡安全及科技罪案調查科，聯同毒品調查科財務調查組及西九龍總區刑事總部，於在過去周末(7日至8日)展開「月盾行動」，打擊該個以金融科技經營網上賭博的犯罪集團，突擊搜查港九多個地方並拘捕22人，包括17男5女，年齡介乎21至67歲，包括1名集團主腦，5名集團骨幹成員，15名虛擬帳戶持有人，及1名找換店東主。行動中檢獲340萬現金，5隻市值100萬元名錶，及一部名車，11部電腦，84部智能電話，214張預付咭，銀行文件及提款卡。警方共凍結該集團超過1,000萬元資產。

網罪科透過情報分析，發現一個犯罪集團在海外設立賭博網站，提供賭波，賭馬及網上賭場賭博服務，並利用虛擬銀行及轉數快系統，收受賭注及洗黑錢， 意圖逃避警方調查。犯罪集團由今年5月開始，以不同渠道招攬成員開設虛擬銀行傀儡戶口， 用作收受賭注及洗黑錢，主要在深水埗區招攬無業人士，以數百至數千元作報酬，其後於網上討論區、社交平台招攬賭客，更提供貼士，吸引賭客投注。

為掩人耳目，集團於大角咀一高尚住宅區租用數個單位作投注中心，安排成員在內處理業務，如收受賭注及處理犯罪得益。同時於本地一間找換店購買大量預付卡，連同虛擬銀行的傀儡戶口及轉數快作洗黑錢及收受賭注，警方初步估算該集團至今收受逾5億港幣賭注。

被捕集團主腦及骨幹成員涉嫌串謀收受賭注，其他被捕人干犯洗黑錢罪行，現正扣留調查，警方相信已成功瓦解該犯罪集團，不排除會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉、蘇文軒