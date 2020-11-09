調查︰62%受訪者認同　4名民主派議員資格應被DQ

▲ 香港研究協會於11月初調查顯示，62%受訪者認同，4名民主派議員資格應被DQ。（資料圖片）

香港研究協會於11月初調查顯示，57%受訪者表示，不滿意民主派立法會議員自10月復會以來的工作表現，表示滿意的有12%。另外，會計界梁繼昌、公民黨楊岳橋、郭家麒及郭榮鏗，於今年7月報名競逐連任時，被選舉主任取消參選資格，62%受訪者稱，認同目前4人的議員資格亦應被取消，28%受訪者則表示不認同。

與過去4年的立法會會期比較，48%受訪者認為未來一年議會的整體工作表現會「變差」；另外，46%受訪者「認同」立法會議員在議會中「拉布」的行為涉嫌違反就職誓言，其議員資格應被褫奪，表示「不認同」的有35%。

調查亦發現，62%受訪者表示，認同不真誠擁護《基本法》人士不應擔任立法會議員，24%受訪者稱不認同。當問及受訪者是否希望中央政府向特區政府提供支援，協助香港發展經濟時，53%受訪者對此表示「希望」，表示「不希望」的則佔37%。

香港研究協會11月6日至9日，向1071名18歲或以上市民，進行隨機抽樣電話訪問，了解市民對立法會議員延任後工作表現的意見。

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責任編輯︰尹櫻霖