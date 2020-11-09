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幼小學校爆5宗集體上呼吸道感染　131名幼童染病衞生防護中心正調查

社會 21:12 2020/11/09

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衞生防護中心正調查。（資料圖片）

衞生防護中心今日（9日）正調查5宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及3間幼兒學校、1間幼稚園及1間小學，共131名學童及4名職員受感染，所有患者情況穩定。

5間爆發集體感染學校：

  • 深水埗救世軍白田幼兒學校
  • 元朗救世軍錦田幼兒學校
  • 明愛沙田幼兒學校
  • 東涌金馬倫長老會青草地幼稚園
  • 京士柏循道學校

衞生防護中心稱，近日錄得的院校爆發上呼吸道感染個案增加，強烈呼籲市民及院校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

涉及幼兒學校的個案，首宗於深水埗救世軍白田幼兒學校錄得，共涉及14名男童和13名女童，年齡介乎11個月至5歲。他們自11月6日起先後出現咳嗽和流鼻水病徵，其中25人已經求醫。

第二宗於元朗救世軍錦田幼兒學校，涉及13名男童和10名女童，年齡介乎2至5歲。他們自11月1日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中17人已經求醫。

第三宗為明愛沙田幼兒學校，涉及學童共16男18女，年齡介乎2至5歲，以及一名職員。他們自11月5日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中31人已經求醫。

至於東涌金馬倫長老會青草地幼稚園的爆發個案，涉及學童共11男13女，年齡介乎3至5歲，以及3名職員。他們自11月2日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中17人已經求醫。

此外，在京士柏循道學校亦錄得爆發個案，涉及12名男童和11名女童，年齡介乎6至10歲。他們自11月4日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，全部已經求醫。

所有病人現時情況穩定，無需入院。衞生防護中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

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責任編輯：吳卓峰

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