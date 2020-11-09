居粵港人明日起透過港大深院手機APP申請覆診　盧寵茂：安排能看明港人病歷及廣東話醫生診症

▲ 合資格的居粵港人可到港大深院專門櫃位查詢。（照片由港大深院提供）

居粵港人受疫情影響未能返港到醫管局覆診，港府昨推特別支援計劃，為原定於今年2月至明年7月底到醫管局專科及普通科門診覆診的居粵港人，明日(10日)起可透過港大深圳醫院手機應用程式申請預約，經本港醫管局審批後最快翌日就可安排覆診。

港大深圳醫院院長盧寵茂稱，計劃會優先處理已逾期覆診的病人，院內有大部分香港所使用的藥物；院方亦強調有關病人病歷紀錄將加密處理，有足夠保障病人資料私隱。

食衞局委託香港大學深圳醫院，為已預約於今年2月17日至明年7月31日到醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的居廣東省患者，提供受資助痛症科門診及11個專科跟進診症服務。詳情請見【下一頁】

合資格病人明日起可透過港大深院手機應用程式申請，上載個人資料、覆診單及授權書等文件後，經醫管局核實病人身份，並向電子健康紀錄統籌處申請電子病歷複本後，最快於獲審批後翌日到院覆診。每次指定門診診症服務需自費人民幣100元診金，餘下費用則獲資助，每人獲資助上限為人民幣2,000元。

根據醫管局文件，病人到港大深院應診後，將獲提供紀錄列明是次診症費用，及資助餘額等資料供查閱。不過是次特別支援計劃未有涵蓋偶發性疾病、住院及急症室服務，而內窺鏡及抽取活組織檢測等入侵性診斷，及正電子掃描亦不包括在內。

▲ 港大深圳醫院院長盧寵茂（左）及助理院長樊敬文今日透過視像會議解釋計劃。（擷自視像會議畫面）

港大深圳醫院院長盧寵茂表示，單是今日已接獲約百人致電查詢，亦有人親身到院了解，計劃會優先處理已逾期覆診的病人，會經由懂說廣東話及看明本港病歷的醫生跟進，暫時未可掌握合資格到院覆診的病人數目。

他引述港府估計現時有50餘萬港人於廣東省，當中約1.8萬至3.8萬名病人已預約醫管局覆診，若以上限3.8萬人計算，約佔港大深院一年門診量2%。

盧寵茂又強調，港大深院可處方大部分香港所使用的藥物，部分高血壓及糖尿病患者將因應病情需要，可獲處方3個月量藥物，惟如屬須住院注射的癌症藥物則需自費。

問及一旦病人到院覆診後出現不良反應或突發情況，盧寵茂稱如病人覆診前病情有變，可按情況安排提早覆診；如覆診後出現不良反應，院方亦會跟進處理，惟有關費用則需病人自付。

至於使用長者醫療券，盧寵茂稱醫療券原意鼓勵到私家醫療應診，惟是次計劃屬醫管局資助病人，故病人未可使用長者醫療券付費，否則將構成「雙重福利」。

助理院長樊敬文強調，病人的電子病歷複本將透過加密檔案形式，傳送予院方伺服器內，資料僅限醫療用途，病人日後返港需將診症紀錄紙本，帶返醫管局跟進；而有關病人資料將於計劃後，諮詢本港電子健康紀錄統籌處及私隠專員公署後一併處理。

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記者：陳正怡