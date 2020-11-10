【器官捐贈】疫下醫患減面談增商討捐贈難度　今年34離世者捐器官反超去年

▲ 截至今年9月，等候腎臟、肝臟、心臟及肺分別有2,290人、69人、82人及24人，而同時需要心肺的則有2人。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情今年初突襲本港，為一直低迷的器官捐贈率帶來更大挑戰，幸得醫護努力，本港今年器官移植數字不跌反升，截至上周二(3日)，今年已有34名離世者作出捐贈，超越去年的28人；醫管局器官捐贈聯絡主任（港島東醫院聯網）蔡松林表示，疫情減少醫護與患者面談機會，增加商討捐贈逝者器官的難度；不過，家屬同意捐贈死者器官比率仍較去年微升5%至10%，認為疫情令港人更着重生與死，或間接推高捐贈率。

▲ 中央器官捐贈登記名冊 QR Code。（醫管局提供）

器官移植為本港現時逾2,000名器官衰竭病者的唯一希望，截至今年9月，等候腎臟、肝臟、心臟及肺分別有2,290人、69人、82人及24人，而同時需要心肺的則有2人。

▲ 醫管局器官捐贈聯絡主任（九龍中醫院聯網）歐陽詠恩表示，聯絡主任需用多3至4倍時間以電子通訊軟件與家人聯絡。（陳國峰攝）

醫管局器官捐贈聯絡主任（九龍中醫院聯網）歐陽詠恩表示，疫情下減少醫護與患者家屬面談機會，聯絡主任需用多3至4倍時間以電子通訊軟件與家人聯絡，增加商討捐贈逝者器官的難度，「電話難以感受到家屬情緒，不明白的地方難以解釋，如面談時看到家人鄒眉頭可知他不明白，亦可以指其膊頭以示鼓勵。」

她舉例指，今年初一名中年婦女因哮喘病發致心臟停頓，其與丈夫育有兩名分別為14歲及5歲的子女，丈夫因擔心出入醫院增加染疫機會，故她每日需致電患者丈夫5次以交代其妻病情，及解釋捐贈器官的疑慮，最終成功說服其捐出逝妻的腎臟。

▲ 醫管局器官捐贈聯絡主任蔡松林表示，家屬一般會尊重逝者生前決定，惟目前大多逝者生前並無交代器官捐贈的意願，呼籲市民趁着本周六的器官捐贈日，踴躍登記捐贈器官。（陳國峰攝）

蔡松林亦指，所有遺體器官捐贈必須由家屬到院內簽署同意書。他憶述，第三波疫情期間，一名30多歲的女子心臟突停頓，其兩名在內地公幹的哥哥欲回港見妹妹最後一面，惟須接受14天家居檢疫期，院方與衞生署於是大費周章，特設院內指定路線及封鎖電梯，讓兩名病毒檢測呈陰性的哥哥於特設病房作探望後，再回家完成檢疫期，最後他們同意捐出去世妹妹的腎臟及肝臟。

蔡又指，家屬一般會尊重逝者生前決定，惟目前大多逝者生前並無交代器官捐贈的意願，呼籲市民趁着本周六的器官捐贈日，踴躍登記捐贈器官，並多與家人溝通，為器官衰竭者帶來希望。

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記者：鄧凱文