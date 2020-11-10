【防疫措施】署理行政長官張建宗指社區仍有隱形傳播鏈　防疫措施不變維持多一周

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本港新冠肺炎疫情未止，署理行政長官張建宗出席行政會議前見記者表示，過去一周仍出現源頭不明個案，有隱形傳播鏈，本地個案有上升趨勢，情況令人憂慮。他又提到，社交距離措施上周底進一步放寬，但留意到市民防疫意識有點鬆懈，現階段沒有空間再放寬防疫措施，本周四（12日）到期的社交距離措施會維持不變，延長多一星期，食衞局局長明早（11日）會交代。

他又指，由於大埔區有數名居民感染，政府即時安排檢測承辦商提供免費檢測服務，形容市民反應正面，截至昨晚11時已有約2,600人檢測，政府會檢視流動車和採樣亭的運作情況以及市民需求，再決定是否有需要延長有關安排，為市民提供「願檢盡檢」的服務，呼籲居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。

政府會繼續推行特定群組的檢測計劃，教育局昨日（10日）起分批為幼稚園、中小學和特殊學校教職員進行免費深喉唾液測試，亦加強為特殊宿舍員工每3個星期進行檢測，昨日亦聯絡檢測承辦商提前為大埔區內80間學校教職員派發檢測樣本包，料本周內可以派發。

張建宗又預告，本港與新加坡制定的「航空旅遊氣泡」安排，有關政策局一、兩日內公布有關細節。

行政長官林鄭月娥昨日往澳門出席今日舉行的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會開幕式，行政會議前記者會由署理行政長官張建宗舉行。

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記者：陳子謙