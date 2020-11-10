【美國大選】林作凌晨上載裸跑片「找數」　低清厚格短片僅6秒網民批欠誠意【內附連結】

▲ 拜登當選林作「找數」分享裸跑片，自認「真漢子」但被網民嫌誠意欠逢。

一向言行出位的林作早前在社交網站公開表示於美國大選中支持特朗普，並揚言若果拜登當選，自己會在尖沙咀廣東道裸跑。今天（10月11日）凌晨，林作在Facebook上載一段6秒短片，片中他赤裸上身而下半身打上格仔在奔跑。

林作自稱為「找數真漢子」，不過網民對該影片不甚滿意，直指他誠意欠奉。

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▲ 自稱「找數真漢子」，卻被多番質疑誠意欠逢。（網頁截圖）

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林作找數裸跑

林作經常在其社交網站發表豪言搶風頭，在美國總統大選上表明立場支持特朗普的他，曾經在Facebook發文，表示若果拜登當選，他將會在廣東道裸跑，雖然曾經林作一度意圖「走數」，但後來則表示會由女友裕美操刀拍攝裸跑片，網上亦有流出疑似截圖。

在今日凌晨時份，林作上載一段僅6秒的影片，影片內的場景並非他早前提及的尖沙咀廣東道，反而是一條人煙稀少的後街。林作隨影片寫道：「找數，真漢子。請支持林作。」

片中的林作載著黑色口罩迎面跑來，影片中央一大片濛糊，相信是由林作親自後製的「格仔」，然而格仔製作粗疏，首3秒已把林作下半身全數蓋掉，加上影片質素回到千禧年之前一樣，連林作五官也看不太清楚。

▲ 林作裸跑片由女友裕美操刀。（Facebook圖片）

掌鏡的相信就是林作女友裕美，影片內聽到她命令林作：「繼續跑。」當他跑過鏡頭後，格仔內呈現黑色，被網民推斷林作有穿上黑色打底褲，直指影片有造假之嫌。

有支持者留言讚林作敢作敢為，不過亦有不少人唱反調，有人直指影片格仔比「陳年AV」更厚，亦有網民搞笑地謂：「跑得6秒？你估你係保特呀？」亦有網民覺得他有欠誠意，格仔打得太大，倒不如把樣子甚至整個人蓋掉更好。

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▲ 格仔內大片黑色，被網民質疑林作假裸跑。（影片截圖） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

當中亦有人提及，林作涉嫌觸犯法例，根據香港法例根據，裸跑或觸犯《刑事罪行條例》第148（1）條在公眾地方的猥褻行為，一經定罪，可處罰款港幣1000元及監禁六個月。

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