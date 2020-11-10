【新冠疫苗】輝瑞疫苗效用率達90% 　張建宗：政府會交予專家研究疫苗安全性

▲ 多間藥廠也在研發新冠肺炎疫苗。（新華社圖片）

美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗傳出好消息，第三階段的大型測試數據顯示，疫苗對保護效用率（efficacy rate）高達90%。專家曾稱，新冠疫苗效用達50%至60%已屬可接受。詳情即看：【下一頁】

署理行政長官張建宗今日（9日）出席行政會議前見記者，被問到有關輝瑞藥廠的疫苗研究，港府是否有準備會購入有關疫苗? 張建宗指了解到有關疫苗的消息，港府會交予專家研究，如果疫苗是安全是可喜可賀的事，形容是「好的消息」，他強調政府立場很清楚，會從兩個不同的源頭訂購疫苗，國家也全力支持香港購買疫苗，一旦新冠疫苗有成功開發的話，香港一定可以有新冠疫苗供應。

本港新冠肺炎疫情未止，昨新增6宗輸入個案，有4人屬機組人員及1名海員，同日錄得不足10宗初步確診個案，包括沙田聖公會主風小學一名43歲女教師，屬早前50歲確診男病人的太太，居大埔。涉事女教師上周六曾返校，並曾接觸一班畢業生，校方會安排全體教職員檢測，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋