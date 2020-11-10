【新冠疫苗】輝瑞藥廠新冠疫苗有效率超過90%　初步定價152港元今年可提供5千萬劑

▲ 輝瑞藥廠新冠疫苗有效率超過90%，今年可提供5000萬劑。

全球新冠肺炎疫情嚴重，全球確診病例超過5千萬，美國確診病例突破1千萬。美國疫苗生產商輝瑞（Pfizer Inc.）表示，與德國生物科技公司 BioNTech 合力研發的疫苗，可90%有效預感染新冠肺炎。

保護效用率高達90%

由輝瑞及BioNTech共同生產的疫苗，在第三階段大規模臨床測試中，保護效用率（efficacy rate）高達90%。專家曾指出，新冠疫苗效用達50%至60%已屬可以接受。

有關測試共有43,538位參加者，委員會評估了當中94名確診新冠肺炎的人士，參加者要先後接種兩劑疫苗，分別接受相關疫苗及安慰劑。之後對比接種疫苗的人，與只接種安慰劑的確診個案，發現在接受第二劑疫苗7日後，疫苗的效用會有超過90%。代表接種首劑疫苗的28天後，就可達至預防感染的效果。

初步定價152港元

專家仍在搜集安全及附加的數據，疫苗的最終有效率可能有不同，但目前仍未發現安全問題。輝瑞計劃在獲得兩個月的數據後，向食品和藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。根據目前推算，輝瑞將於2020年生產最多5千萬劑疫苗，並於2021年生產最多13億劑。

輝瑞藥廠及BioNTech早前與美國政府簽定協議初步定價，每劑19.5美元（約152港元），共要接種兩劑。

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責任編輯：羅嘉欣