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【酒店優惠】百樂酒店翻新後推親子Staycation　兩大一小1,098元包自助午餐+早餐【內附連結】

休閒消費 10:36 2020/11/10

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港百樂酒店剛完成客房翻新工程，隨即推出「家庭樂」住宿計劃。(酒店提供)

位於尖沙咀的香港百樂酒店剛完成客房翻新工程，隨即推出「家庭樂」住宿計劃，以$1,098起入住全新裝潢型格時尚的豪華家庭客房，並尊享總值超過$1,258的餐飲及一系列專屬禮遇。

價錢已包括2位成人及1位小童入住，設有兩張雙人床，可按要求轉換可愛卡通床單(只適用於豪華家庭客房，需視乎供應情況而定)，還包含美式早餐及自助午餐。此外，亦可選擇額外加$100起升級至設有一張特大床、寬敞溫馨的首選客房，升級優惠包括在房內設置特色兒童帳篷及幼兒滑梯，孩子留在房內也足夠玩上半天。

翻新的客房，簡潔明亮。(酒店提供)

除房內玩樂設施外，孩子們可參加酒店設計的尋寶遊戲，遊走酒店完成3項任務，即可贏取神秘獎品乙份；如於星期六入住，可參加小廚神蛋糕製作班，每位小廚神會獲贈小廚神服飾乙套，完成蛋糕製作後，更會由酒店大廚頒發小廚神獎狀給予加許，為孩子們製造開心回憶，還可保證延遲退房至下午3時。

星期六入住，可參加小廚神蛋糕製作班，每位小廚神會獲贈小廚神服飾乙套。(酒店提供)

其他住宿禮遇包括：

‧於客房內享用精緻美式早餐 (3人份)

‧入住翌日於Park café 享用自助午餐 (2位成人及1位小童)

‧房內氣球裝飾

‧尋寶遊戲

‧兒童蛋糕工作坊 (只適用於星期六，於入住當日參加)

‧免費享用無線寬頻上網服務

‧免費享用兒童設施 (如輔助廁所板、梯凳椅、拖鞋、牙刷和牙膏等，須提前要求)

‧6折享用Park café自助晚餐

備註：需於入住日期前提早3天在酒店官方網頁訂「家庭樂」住宿計劃

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號

電話：2731 2100

記者：郭秀芳

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