【流感季節】多間幼稚園及小學爆發上呼吸道感染　九龍塘有家長帶子女遊海洋公園後疑受感染

▲ 數十名學生到海洋公園後出現上呼吸道感染病徵。

本港天氣轉涼，連日來多間學校及幼稚園爆發上呼吸道感染徵狀，衞生防護中心昨日（9日）公布正調查5宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及3間幼兒學校、1間幼稚園及1間小學，涉及131名學生，有關學校包括深水埗救世軍白田幼兒學校、元朗救世軍錦田幼兒學校、明愛沙田幼兒學校、東涌金馬倫長老會青草地幼稚園及京士柏循道學校，詳情即看：【下一頁】

TOPick接獲家長查詢，指九龍塘又一村學校昨日亦向家長發通告，指有數十名家長在11月6日至8日期間，帶同子女去海洋公園及相關聚會後出現上呼吸道感染病徵，例如是流鼻水、咳嗽及發燒，校方提醒家長發現子女有病徵亦盡早帶他們求醫，但衞生防護中心及學校網頁未有公布，TOPick正向有關部門了解情況。

衞生防護中心提醒市民，應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

•接種季節性流感疫苗，保障個人健康；

•病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

•在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

•避免觸摸眼睛、口和鼻；

•雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

•當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

•打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

•保持室內空氣流通；

•當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

•保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。

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記者：郭家穎