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【木棘証人】兩港女齊施嗲功羅子溢左右源逢　張曦雯張秀文誰是最佳女朋友？【有片】

娛樂 13:01 2020/11/10

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《木棘証人》的高Sir（羅子溢飾）與Chris（張曦雯飾）和Yuki（張秀文雯飾）共進晚餐。

TVB劇《木棘証人》昨晚（11月9日）劇情內，羅子溢（羅仲謙）飾演的高Sir與新歡舊愛Chris（張曦雯飾）和Yuki（張秀文飾）同進晚餐，Chris和Yuki兩女於餐桌上爭寵施嗲功較勁鬥氣，劇情充滿喜感。

《木棘証人》的三角戀劇情引起觀眾討論，Yuki與高Sir拍拖時移情別戀偷搭Jason（林景程飾），於是被「派帽」的高Sir與出軌Yuki分手。不過，Yuki因被Jason虐打而向高Sir求助，更有意重投高Sir懷抱。

另一方面，高Sir和Chris互相表白後開始約會，可是二人首次約會便被Yuki的來電打斷，她要求高Sir幫忙買叉燒飯，借意打擾二人。

張秀文在《木棘証人》演繹衰港女淋漓盡致，令不少網民對Yuki恨之入骨。

【木棘証人】韋家雄被看好在《萬千星輝》獲獎　張秀文成小粉絲：他是我偶像

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【木棘証人】張秀文為賺錢養家從港大退學　不要靠男人憑自己儲錢置業

張曦雯張秀文對決

當中，《木棘証人》昨晚劇情最為人討論的是，高Sir和Chris本來打算再撐枱腳，成功偷聽的Yuki突然出現，有意當電燈阻礙二人發展。

席間，Chris和Yuki都紛紛向高Sir放生電，齊齊使出姣功加嗲功，最終Chris接電話後以退為進，高Sir決定跟隨Chris離開，並讓Yuki獨自留在餐廳內用餐。

不少網民將張曦雯（Kelly）和張秀文（Sammi）作比較，誰會是你的心水？

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【木棘証人】張曦雯與爸媽無所不談　新手爸爸羅子溢：現在做父母心態要開放

打機女神張曦雯

模特兒出身的張曦雯於2011年參選《芝加哥華商會親善小姐》，獲得冠軍及最上鏡小姐，其後參加《國際中華小姐競選》勇奪冠軍並入行。

現年30歲的Kelly因為愛打機而被封為「打機女神」，獲得觀眾愛戴並大讚她貼地。去年，她認為自己演戲基礎不足，因而跟TVB請假赴美國進修演技，更於《萬千星輝頒獎典禮》獲得飛躍進步女藝員，備受TVB力捧。

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身材出眾張秀文

張秀文於2010年參加《香港小姐競選》獲得亞軍後入行，身材出眾的她被網民封為咪神，她也不時貼出性感照向大家派福利。

入行10年以來，懂得5種語言的Sammi拍劇不多，主要是擔當主持或司儀，並為《學是學非》的是非精之一，討論度甚高。現年33歲的Sammi首次孭重飛演戲，於《木棘証人》中演派帽港女引起關注，未知她其後會否接拍更多劇集。

撰文 : TOPick柴犬出動

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