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【開心速遞】啤啤患病險死熊家淚崩告別　狗演員Summer「超好戲」網民大讚可愛【有片】

娛樂 11:00 2020/11/10

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《開心速遞》中的啤啤非常受歡迎。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》內，熊家的寵物狗狗啤啤是《愛‧回家之開心速遞》的高人氣明星之一。可是昨晚（11月10日）《開心速遞》劇情講到啤啤患腫瘤，並因病奄奄一息，熊家眾人為牠舉行告別式，劇情感人，不少粉絲表示睇到眼濕濕。

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啤啤險死，幸最終大步檻過。（影片截圖）

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啤啤好演技

啤啤在昨晚《愛‧回家之開心速遞》可說大騷演技，非常有戲，牠扮病狗入型入格，演技被網民大讚超班。

當中講到牠生病時，熊家眾人如安仔（周嘉洛飾）、水水（呂慧儀飾）及三姨（蘇韻姿飾）等人就非常不捨落淚，大派洋蔥。

啤啤與熊家大合照。（影片截圖）

正當觀眾以為啤啤要離開時，幸好牠在睡了一覺後自我恢復，腫瘤亦慢慢縮小，大步檻過。

啤啤亦可繼續留在熊家，為觀眾帶來歡笑聲。

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「啤啤」Summer是狗醫生

扮演狗仔啤啤的狗演員其實已易角數次，元祖級的啤啤正就是由周嘉洛的愛犬棚棚。牠在第1集已登場，是該劇最初期的一批角色，但由於棚棚年事已高，周嘉洛為免愛犬辛勞，故早已讓牠「息影」。

之後，啤啤經歷數次換角，現時的啤啤就由狗女Summer扮演，精靈可愛。

Summer的主人更為牠開了Facebook與Instagram專頁，不時分享照片，對鏡頭非常有觸覺的Summer大擺不同Pose，吸引一眾狗迷Follow，非常受歡迎！

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啤啤現時由Summer演出。（Facebook圖片）

Summer在劇中會演出不同的動作，包括按叮叮被訓練做狗界KOL，非常聰明。而現實中的牠除了是狗演員外，更是一名狗醫生和狗教授，時常參與義工工作。

牠又活躍於狗界朋友圈，時常約朋友仔出來玩樂，連劇中演食屎陳師奶的孫慧蓮的狗狗都是牠的朋友，生活多姿多采。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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