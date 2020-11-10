【皮膚癌】OL長期揸車不搽防曬臉上長紅痘　以為暗瘡求醫驚揭患皮膚癌

▲ OL長期揸車不搽防曬臉上長痘，誤以為暗瘡求醫驚揭患皮膚癌。

防曬功夫記緊要做好，台灣一名年約50歲的OL平日都是自行駕車上班，日前她的左邊臉頰突然冒出一粒紅色痘子，起初她以為是暗瘡，豈料卻越長越大，求醫才揭發是鱗狀細胞癌。醫生提醒，白天紫外線無所不在，市民即使是駕車也要做好防曬。

綜合台灣媒體報道，台灣高雄市一名約50歲的女子，日前發現左臉上長出一個紅色小痘子，如米粒般小，中間有些凹陷。女子起初以為自己長青春痘，豈料經過1個月後，痘子不但沒有消掉，更快速生長如一個指節般大小。期間她曾試過擠壓痘子，擠不出來甚至還有感到硬硬的，心生疑惑於是求醫。

女子到當地醫院求診，切片化驗證實是「鱗狀細胞癌」，經過切除治療後，目前康復情形良好。該院皮膚科主任洪千慧表示，該名女子日間外出會戴帽和撐傘，平日沒有特別在烈日下活動的習慣，只有駕車時左臉較易曬到太陽，估計就是她長出鱗狀細胞癌的原因。

洪千惠指，「鱗狀細胞癌」是僅次於基底細胞癌第二常見的皮膚癌，成因與曝曬在紫外線底下很有關係，患者集中在中老年人士，一般會長在手臂、臉頰等較易曝曬的位置。

她提醒，日常外出要做好防曬，選購兼具SPF與PA+++功能防曬乳液，若容易出汗，就約4小時補揸一次防曬霜。

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鱗狀細胞癌可極速擴散

據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，當中鱗狀細胞癌（SCC）是比較少見的皮膚癌，約佔15至20%，患者多在50歲以上，部分症狀如下：

頭、頸、手和手臂等位置皮膚變厚；

產生鱗片狀紅腫；

容易流血，碰觸即痛。

鱗狀細胞癌在幾個月中可快速成長，擴散到身體其他的部分。在嘴唇和耳朵的鱗狀細胞癌擴散的機率特別高，應該盡速看醫生。

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責任編輯：羅嘉欣