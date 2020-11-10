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【無私的愛】照顧患先天性心臟病養子13年　張慧儀：30年華最美好時光都給他

育兒經 10:55 2020/11/10

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張慧儀把人生最美好的時光都奉獻給兒子。

沒有血緣關係，也無礙張慧儀對養子張晃維（Hanson）的愛。49歲的張慧儀，在2007年收養患嚴重先天性心臟病的Hanson，一直視如己出。她近日在電視節目上分享，自己把30年華最好的時間都給予兒子，兒子亦給予她真愛，成為她生命中最重要的人。

張慧儀近日出席Viu TV節目《晚吹－有酒今晚吹》當嘉賓，與主持人喝酒傾偈，提及與養子Hanson的點滴。張慧儀在17年前曾遭未婚夫家暴，2003年兩人分手後，張慧儀出走北京展開新生活，並在2007年到「平安之家」福利院探訪時，領養了患先天性心臟病的Hanson。

張慧儀擔任Viu TV節目《晚吹》嘉賓。（影片截圖）

為兒子奉獻最美好時光

她笑言，自己有時會跟Hanson說，「阿仔，我一定是前生欠了你很多」。她認為，只有這樣理解，否則為何遇上他時就想照顧他。

我經常對兒子說，我是用我的生命來愛你。

張慧儀收養Hanson時才剛滿30歲，她認為，那是女人人生中最美麗的時間，但她卻全然奉獻給兒子，全心全意付出。在Hanson年幼時，張慧儀凡事都以他為中心，做一切事都要按照兒子的時間表，有時更會帶他一起去工作。

他小時候我沒有拍劇，而是經營自己的生意，盡量安排我自己的時間。

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真愛不局限於男女之情

張慧儀多年來一直單身，她表示，曾有男士向她示好，條件各方面都很理想，也曾給予她很多幫忙，然而對方對於她有兒子感到卻步，所以她也不作考慮。她認為，若有人覺得因為她有個兒子，而不適合在一起，那人就不是她要的人。

她又指，每個人都需要愛，但愛有很多種，真愛不一定局限於男女之情，兒子給她的也是真愛，她亦享受這種愛。

我還沒遇上一個很值得愛的男人，因為他可能會背叛你、做很多傷害你的事，但母子之間的愛是不同，總之兒子是我生命中很重要的人。

不過，她笑言，自己並非認為男人全是壞人，她也願意結識他們。她提及擇偶條件，思維要成熟，而且能包容她、明白她，當然如果有人能為她遮風擋雨，又能給她愛情，那就最完美。

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為兒儲醫藥費

因為兒子的關係，張慧儀相當關注兒童心臟病問題，並加入了兒童心臟基金會。她在過往訪問中提及，兒子在2018年接受心臟手術後，曾經一度失憶，直到手術完成了十多日後，Hanson才逐漸恢復意識。

現時兒子每隔3、4個月覆診跟進康復進度，目前健康情況理想，但倘若Hanson心臟不能負荷時，便需要做換心手術保命。張慧儀非常擔心這情況會出現，因為換心後還要觀察排斥反應。加上換心手術費用昂貴，張慧儀惟有勤力工作，為愛子多存醫藥費。

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責任編輯：王明芳

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