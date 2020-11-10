敏感季節注意 最強過濾率99.9% 空氣清新機精明選

想有一個健康潔淨的家居環境，單靠經常清潔就可以？其實空氣中存在很多肉眼無法看到的污染物、塵蟎、細菌及病毒，他們可能會從街上跟隨大家進入家居，影響你和家人的健康，特別在易敏感嘅轉季時份，一部高效過濾空氣清新機實在是不可缺少。不過市面上的空氣清新機林林總總，到底應該如何選擇呢？



多款型號滿足廳房需要

由於每部空氣清新機的淨化系統和潔淨空氣輸送率都有不同，所以大家揀選空氣清新機時先要考慮使用範圍的大小，而Philips的空氣清新機就備有專業的HEPA濾網，可涵蓋258至818平方呎的適用範圍，例如擺放於一般家庭的客飯廳，可選擇適用面積達516平方呎的AC4558和AC3033；假如需要應付更大的室內空間，適用面積達818平方呎的AC5660便能滿足你的要求。



至於一般房間或書房又如何？小巧輕便的AC0820便適用於258平方呎或以下的空間，而且過濾PM0.003超微細有害物質效率亦有99.5%*，睡眠模式下可於接近無聲的情況運作，適合小朋友晚上睡覺使用。

可過濾3納米病毒

在考慮使用面積以外，空氣清新機的過濾效能也是選購時需留意的重點。而Philips就非常重視產品的過濾效能，三大型號均採用專業VitaShield IPS 微護盾空氣淨化系統，高效過濾99.9%細小至PM0.003超微細有害物質*，包括PM2.5、病毒、細菌、花粉、塵埃及寵物毛屑等，針對不同空間及需要，為大家提供最完善的方案。

*由第三方獨立機構 IUTA 根據德國標準DIN71460-1 進行測試

智能連接手機 隨時隨地控制



除了注重產品的過濾效能外，Philips亦關注產品的使用體驗。以上三款型號皆備有濾網清潔更換提示功能，以及用家最愛的4色空氣質素燈，提醒用家需要關注或謹記的事情，清晰易明亦很智能。

說到智能家居，不得不提這三部機都可連接手機應用程式Clean Home+ 作遙距控制，想踏入家中即可吸一口潔淨空氣？預先啟動Philips空氣清新機吧。



限時優惠 買機送濾網

了解選購空氣清新機的注意事項後，大家是否已經「心郁郁」想立即行動呢？現時只要購買以下指定型號，就可額外多送一套濾網，讓大家的家居空氣質素得到更持久的保障。瀏覽以下網頁了解更多優惠詳情：https://bit.ly/35feJzZ



- 產品於各大電器零售店及百貨有售。

- 實際優惠以門市為準，最終售價由零售商自行決定。



（資料由客戶提供）