【女性癌症殺手】早期乳癌未必要做化療　醫生：基因檢測助測復發率免過度治療

▲ 馬國權醫生解釋，過度治療意指病人做了化療後，卻不能從中獲得「減低復發、延長壽命」等好處，反而額外承受了不必要的副作用。

患乳癌，就要做化療？原來未必。以往醫生大多建議病人做足化療以防後患，但其實化療的療效因人而異，做了並不代表復發風險因而變低。現時有新的基因檢測，可為早期患者預測復發機率、化療對自身的功效，來協助醫生制定治療方案，以免「做多咗」過度治療。

為乳癌病人制定相應治療方案，醫生主要會考慮癌症期數、腫瘤特性，其次就是歲數。外科專科醫生馬國權解釋：「打個比喻，期數好比場火燒到幾遠，現在身體起火，若火勢擴散至淋巴或其他器官，就較大火。而腫瘤的屬性，就代表火種有幾易燃，若是天拿水，少許火種都要好小心。若為塑膠、不易起火，相對去到晚期亦惡化得較慢。」以這兩個因素定奪治療方向，年紀則影響治療取態，愈年輕就愈進取，愈年老就愈保守。

化療副作用嚇怕患者

針對乳癌的治療方法有5種：手術、化療、標靶治療、電療和賀爾蒙治療，1期患者做手術切除腫瘤後，醫生會依據病理報告去判斷是否需要做化療。若達2期，腫瘤大甚或至擴散至淋巴，則較大機會要做化療，術前、術後做視乎腫瘤大小、病人意願，而香港因缺乏篩查，乳癌患者求醫時大多確診為2至3期。

受電視電影、大眾輿論的影響，病人對於化療的負面印象仍然根深柢固。「好似會好嚴重，甩晒頭髮要戴頭巾、常常嘔等，其實隨醫學進步，副作用有相應的藥物去減輕。過程相對比以前來得輕鬆，但都仍然辛苦。」馬醫生指持續作嘔作悶、掉髮、手腳麻痺等會對病人生活造成困擾，甚至影響其心理狀況，見過有病人因太辛苦、接受不了自己的模樣而情緒低落、患上抑鬱症，甚至有自殘的念頭。

▲ 病人存有不少誤解，如怕排洩時會有化療藥的殘餘物、髒物影響家人，或做完化療後會為家人帶來輻射等等。（iStock圖片）

近年乳癌個案不單愈來愈多，病人亦有年輕化趨勢，部分更是30多歲的在職媽媽，若每個都用進取的治療方案，而病人正值壯年黃金期，無論生理、心理、家庭都會因而受影響。馬醫生更指，嚴重的副作用有可能傷心臟、影響骨髓，化療亦會抑制病人免疫力，以致感染疾病的風險提高，有機會致命。

「有殺錯無放過」或致過度治療

到底化療是否每個病人都要做？以往醫生會根據病理學反應、癌細胞分裂等級等作分析，去估計復發機率，繼而判斷病人應否做化療。馬醫生形容為像「入試身室試衫」，分大、中、細碼幾類數據，再套入不同病人的癌症報告作比對，而判斷其為高復發風險，抑或低復發風險，再思考應否做化療。但醫生的取態大多傾向進取，持「有殺錯無放過」的態度，期望為病人做到最足。

馬醫生解釋：「因為若不做化療，病人復發時我們是無法賠償他們的健康的。若做了化療，即使將來復發，病人都會覺得已做到最盡、醫生也盡力了，沒辦法。故在此情況下，醫生好有誘因去叫病人做多點、做足點，避免後悔。」

▲ 外科專科馬國權醫生指，局部切除手術前應否做化療縮小腫瘤，視乎其位置和病人乳房有多豐滿，而亞洲女性乳房多為B Cup，按過往經驗小至2厘米便可做局部切除手術。（陳靜儀攝）

不過，在此取態下，某些病人有機會「做多咗」，以致過度治療。「過度治療意指病人做了化療後，卻不能從中獲得『減低復發、延長壽命』等好處，反而額外承受了不必要的副作用。」而病人化療後的病情走向無法作比對，即使不復發也好，病人和醫生往往都難以得知是否化療帶來的功效。

基因檢測解決臨床判斷的誤差

面對過度治療的風險，以及化療副作用的沉重負擔，醫學界近年建議乳癌1期病人可做復發基因檢測。測試可使用病人過往的樣本，做完手術當外科醫生看過病理報告後，若就應否做化療未有明確方向時，便可建議病人去做測試；不限歲數，只要淋巴沒感染、腫瘤大約1至2厘米左右，賀爾蒙受體呈陽性，HER2受體呈陰性等，相對屬性較善良的一類，就屬灰色地帶、「踩界」一族。

坊間有多個基因測試可做，其中一種名為「Oncotype DX®安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測」可為早期乳癌患者評估復發機率，以及預測化療的額外得益，以提供更精準及個人化的術後判斷和治療決策。醫生便會根據基因測試報告，作個人化建議。「相對用大圍的數據作比對，基因測試就更貼身和準確。用自己的腫瘤、基因做測試，醫生可因應數據，為病人度身訂造出合適的治療方案。」

馬醫生補充，一項名為TAILORx的大型研究顯示，經臨床判斷出的高危族群，經基因測試後，才發現有7成多其實屬低危，做化療並無幫助，另只有27%為傳統臨床判斷、基因測試下同屬高危族群、需做化療。

以往有些基因測試只預測到復發風險，屬高危還是低危，但不能分析病人應否做化療。有人即使是高危復發者，但做化療都未必有幫助，兩者並非綫性關係，高危復發與做化療之間也不存在等號，可以有出入。

早期病人可受惠

有44歲的病人，乳房腫瘤大至4厘米，若循傳統方式判斷，醫生或已轉介病人去腫瘤科打化療。但基因檢測報告卻顯示，病人化療的作用只得1.6%的存活率增長。「即差不多50、60個同樣的病人當中，只有1個做化療有幫助。我們以3%做Cut-off，3%才值得做，1%就不需做。」

而另一位同歲數的病人，腫瘤只得約1厘米，但生長速度高達40%。以往同樣會建議她做化療，但基因報告卻顯示她的化療療效低於1%，這些病人同樣因做了基因測試，才避過了過度治療。

▲ 40歲以上的女士可定期做檢查，配合超聲波更佳。每月可於經期後找一天自行觸摸乳房，檢查有沒有硬塊。（iStock圖片）

腫瘤生長速度、大小、癌細胞分裂指數等治療方案考慮因素，許多時都並非一面倒指向好或壞，就如上述兩個個案都存在矛盾位，馬醫生指報告數據有助引領醫生判斷。「香港的1期乳癌患者大概佔2至3成，當中有一半是踩入化療『灰色地帶』的病人。基因測試能幫助早期的癌症病人，若成功避過化療，可減輕在職媽媽的負擔，也毋須額外做傷身體的療法；隨住港人對乳癌的意識漸漸普及，愈多人於早期發現病症時，基因測試的應用就更多，更多人可從中受惠。」

記者：吳霆俊