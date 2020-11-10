【功課難題】幼稚園K3現數學邏輯題 家長被考起網上求助：功課咁難㗎？

▲ 現時幼稚園的功課愈來愈難，小朋友不懂做，連家長都被考起。

現時幼稚園的功課愈來愈難，小朋友不懂做，連家長都被考起，要上網求教。日前有家長在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，貼出一份幼稚園K3功課，紙上以英文列出一條數學邏輯題，小朋友先觀察圖中以雪條棍排列而成的數式，再移動其中一條雪條棍，使數式成立。

家長看了之後，表示「依家K3啲功課咁難㗎？！」，向網民請教「應該郁邊條？」。數學邏輯難題引來網民熱烈討論，出現多種答案，例如將加號的直雪條棍搬去前面，變成「III-II=I」，也有具創意的答案，例如將加號的直雪條棍搬去等號上，變成「II-II≠I」，以及「II-I=十」。

有網民期待家長開估正確答案，也有網民「抽水」，說即使算式算對，「I」字寫得不夠直老師也當錯。幼稚園K3的功課這樣難，有網民好奇出自哪一間幼稚園，有網民則表示「唔會畀個仔讀」，認為此類題目拔苗助長，對小朋友學習帶來反效果。

對於這份功課的深淺程度，網民有不同看法，有人指二十多年兒子考小一時，已有類似的數學邏輯題；有人則認為幼稚園K3「連上面啲英文都睇唔明啦，份功課係畀家長做。」。

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責任編輯︰王明芳