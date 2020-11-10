抗藥性日漸加劇  威脅社區及人類健康

2020年11月18至24日是2020世界提高抗微生物藥物認識周，世界衛生組織每年都藉此機會推廣有關抗生素和抗藥性的知識。坊間經常對抗生素和抗藥性有很多疑問，例如甚麼時候需要服用抗生素、服用抗生素有甚麼需要注意等，適逢近日肺炎疫情成為大眾市民關注的重點，大家都想知道甚麼時候才需要服用抗生素來醫治嗎？

傳染病的成因都是由微生物感染引起，而微生物有很多種類，例如細菌、病毒、真菌、寄生蟲等。抗菌素泛指可殺滅或抑制致病微生物的藥物，當中包括抗生素。抗生素是用作治療細菌感染的藥物，可以殺死細菌或使其停止繁殖。不同種類的抗生素可用作治療不同的細菌感染，但抗生素並非治療病毒感染的藥物，是不能治癒傷風和流行性感冒（流感）等病毒感染，亦不能加快痊癒。

錯用抗生素增抗藥性問題

呼吸系統科專科趙明智醫生指，不當和過度使用抗生素，例如不當地以抗生素治療傷風或流感等病毒感染，會加劇耐藥性問題。「不當服用抗生素有機會引致抗生素耐藥性（抗藥性）。」他表示抗生素有很多種，但治療細菌感染的抗生素呈耐藥性的問題最為嚴重。「當細菌出現變異，會令原本有效的抗生素變為無效，即以往有效的抗生素，再不能控制同類感染。當細菌對大部分的抗生素都產生抗藥性時，便稱為超級細菌 （Super bug）。」

▲ 當細菌對大部分的抗生素都產生抗藥性時，便稱為超級細菌 （Super bug）。

世界衛生組織曾經發新聞稿列出重點病原體清單，稱抗藥性問題日漸加劇，治療選用辦法正快速耗盡，特別是抗碳青霉烯鮑氏不動桿菌、抗碳青霉烯綠膿桿菌和抗碳青霉烯超廣譜β-內酰胺酶耐藥性桿菌。若抗藥性問題不獲改善，現有的抗生素就會失效，患者會因無法醫治而延長患病時間和增加死亡風險。「缺乏有效預防和治療感染的藥物，很多醫療程序如器官移植、癌症化療、糖尿病管理和重大手術的風險便會增加，對體弱患者影響尤深。抗藥性細菌感染會傳播給他人，從而嚴重地威脅社區及人類健康。」

趙明智醫生提醒市民，若要改善抗藥問題和對抗抗藥性細菌感染，所有抗生素必須由醫生處方，並要按指示完成療程，切勿中途停服和不要自行購買。

爲鼓勵市民認識健康資訊, 本文章由 MSD 支 持製作。

HK-CAR-00035 Nov/2020

（資料由客戶提供）