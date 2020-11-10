【開心速遞】《愛回家》第1055至1056集劇情預告　若水Rebecca為追星反目【有片】

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》連續兩晚的故事都與接龍集團有關。今晚（11月10日）《愛•回家之開心速遞》劇情關於Rebecca因為追星問題，與接龍集團一眾姊妹反目。明晚（11月11日）《愛•回家之開心速遞》大小姐龍力蓮暗助大龍生反擊雷公。

第1055集（10/11）

若水、栢菲等人一起追捧韓國某隊天團，得悉他們與另一後起組合同時來港，相約到Rebecca家上網搶購天團的演唱會門票，可惜行動失敗。

若水等發現Rebecca製作了一個演唱會用的應援牌，以為是她用來支持天團，及後卻發現……

若水對Rebecca發起杯葛行動，Rebecca及後聽到有人嘲諷天團，遂出言制止。

若水目睹此事，覺得Rebecca其實仍鍾情天團，遂與Mia等陪她進行特訓，以喚醒她對天團的愛……

第1056集（11/11）

力蓮、家聰發現雷公、John經常秘密商討事宜，似在進行甚麼大計。

力王拍戲時被綠菜村村長放狗咬傷，力蓮往醫院探望他，遭敢威趕走。力蓮偕家聰往找村長算帳，竟發現John正與村長交涉。

力蓮着家聰調查此事，得悉John掛名成立地產公司，暗中替雷公收購綠菜村的土地，唯獨村長堅拒賣地，影響雷公的發展計劃。

力蓮認為此事或會對地雷集團造成重大打擊，家聰遂透過力王向敢威報訊。敢威找不到人合資搶先買地，竟兵行險着……