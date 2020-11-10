不滿被紅酒濺腳扯女同袍頭髮　警長判服務令官斥襲擊不留情

▲ 警長梁珏榮涉扯女同袍頭髮，今於屯門裁判法院被判社會服務令160小時。（林欣樂攝）

10名警務人員於今年4月於限聚令下，於元朗食店食宵夜歡送女同袍，期間女警向警長敬酒，警長拒絕及不滿被酒淋濕腳，雙方發生爭執，警長涉扯女警頭髮，早前承認1項控普通襲擊罪，今（10日）於屯門裁判法院被判社會服務令160小時。裁決官水佳麗判刑時直指，被告「犯案原因只有兩個字，驕傲」，被襲女警頭皮有腫脹，斥被告襲擊時不留情，並寄語被告身為執法人員應樹立榜樣。

被告梁珏榮（40歲），報稱任職警長，原否認1項普通襲擊罪，後改為認罪。控罪指他於2020年4月19日，在元朗屏會街屏會中心外行人路上襲擊女子蘇伶雅。

案件今進行判刑，辯方求情指被告已被停薪，並願意履行社會服務令。

裁判官水佳麗判刑時指，報告內容整體良好，當中列舉不少家庭因素，並指被告因承受壓力而犯案，但裁判官卻認為，要解釋被告「犯案原因只有兩個字，驕傲」，被告因被涉事女警以酒淋濕腳便發脾氣。

裁判官續指，被告稱自己拉扯女警頭髮約10秒，但女警頭皮不但疼痛，亦有紅腫，並獲批2天病假，顯示被告施襲時毫不留情。裁判官又寄語被告，身為執法人員應樹立榜樣，以及包容同袍。裁判官指被告認罪，終判以160小時社會服務令。

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記者：林欣樂