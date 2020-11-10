【慈善活動】海港城夥香港血癌基金籌款招募小會員　拍攝聖誕表演有機會現身商場戶外大屏幕【內附連結】

▲ 海港城跟「香港血癌基金」合辦的「聖誕表演」，所得收益將作慈善用途。（商場提供）

每年聖誕，海港城舉辦的慶祝節目都相當豐富，而今年，商場將與「香港血癌基金」合辦一個別開生面的籌款活動。年齡由3歲至12歲的會員只需遞交個人或組合的聖誕歌熱唱短片，便可以跟由荷蘭藝術家Eva Cremers為活動而設計的一班怪獸成員「一同演出」，並有機會於場內的電子屏幕和海運大廈全新戶外大屏幕定時播放。

由2002年開始，海港城已連續18年與「香港血癌基金」合辦聖誕籌款活動。而今年活動形式前所未有，海港城成立「聖誕學會」，並邀得荷蘭藝術家Eva Cremers為活動設計多個可愛趣致的怪獸成員，為大家送上有趣詼諧的「聖誕表演」。

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海港城今年將改變聖誕音樂表演模式，於商場線上及線下不同平台進行，讓大家隨時隨地都能感受佳節氣氛，同時繼續為「香港血癌基金」籌款。

海港城「聖誕學會」現招募會員，誠邀3-12歲的小朋友們拍攝自己的聖誕歌唱表演與大眾分享！由即日起至12月20日，只要捐款入會，便可遞交個人或組合的聖誕歌熱唱短片。海港城會精選部分表演片段於場內的電子屏幕和海運大廈全新戶外大屏幕定時播放。短片經剪輯後更會上載於海港城官方YouTube頻道和其他社交媒體平台。



海港城「聖誕學會」會員大招募

招募日期：即日至12月20日

招募對象：3至12歲小朋友

報名方法：

1.參加者之監護人/老師可登入網頁登記成為Harbour Cityzen會員。

2.到以下網址填妥個人資料，及分享聖誕歌曲表演短片的下載連結。

3.捐款（參加者每人需捐款$50，10人或以上團體需捐款$500。捐款程序請參考https://bit.ly/2GmwTWS）

顧客查詢熱線：2118 8666

記者︰Maria