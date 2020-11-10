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【電費調整】消息：中電及港燈明年凍結電費

社會 11:27 2020/11/10

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消息：中電及港燈明年凍結電費。

立法會經濟發展事務委員會今日（10日）舉行特別會議，商討港燈及中電明年電費檢討事宜，消息指兩電均提出凍結平均淨電費，港燈維持每度電126.4仙，中電維持在121.8仙，行政會議今早將會審議。

兩間電力公司今日公布電費調整。根據兩電5年發展計劃預測，當時估算明年中電和港燈或最多加價8.9%。有學者認為兩電明年電費會微升，惟本港經濟環境不佳，應考慮凍結；有議員及團體要求政府續維持電費補貼；中電昨率先公布，「中電社區節能基金」將撥逾1.6億元，推出多項社區支援計劃，包括消費券、電費資助及獎學金等，冀紓困及帶動經濟。

世界綠色組織行政總裁余遠騁分析，近來國際油價下跌，在天然氣價與油價掛鈎下，天然氣的加價壓力亦減，兩電燃料調整費一直下調，反映兩電的燃料成本減輕；基本電價方面，兩電售電量分別減少約1%及4%，加上海上液化天然氣接收站投資入帳、使用天然氣比例增加等，基本電價仍會上升。

他認為兩電可用燃料附加費的儲備抵銷加幅，故應考慮凍費，即使最終要加電費，加幅應1至2%內，「在疫情影響經濟環境轉差，（兩電）可考慮凍結電費，以盡社會企業責任。」

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記者：陳子謙

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