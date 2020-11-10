【久休復出】傳「綺夢」張敏被內地綜藝力邀復出　收百萬人民幣酬勞網上直播試水溫

▲ 盛傳內地綜藝誠邀張敏復出，收百萬人民幣酬勞網上直播試水溫。

淡出幕前多年的張敏，近年誠心向佛，隨男友「師兄梵」到處遊歷，又雙雙參加山區探訪活動，充滿慈心。最近有傳有內地節目想誠邀張敏復出，雖然至今仍未落實，但張敏日前以另一方法、出鏡網民許華升的網上直播復出幕前，有指張敏是次收上節目1負時，收取100萬人民幣作酬勞。

現年52歲的張敏，於1990年代接拍無數港產電影，特別於周星馳電影中常以「女神」角色登場令人印象深刻。

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▲ 張敏不太了解直播程序。（影片截圖）

張敏到處遊歷

可是，張敏自1995年演出《十兄弟》後減產淡出影圈，及後只曾間中接拍電視劇及電影，在2011年演出電影《第六感》後再沒有演出。

雖然近年張敏已全面淡出幕前，不過也會與好友莫少聰到內地山區追行探訪，因此讓粉絲也可從中知道她的生活點滴。

而張敏大多數時間都與比她年輕十歲的男友「師兄梵」到處遊歷，享受人生。

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▲ 近年經常與男友師兄梵及好友莫少聰做公益活動。（微博圖片）

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張敏上網購節目

早前內地綜藝節目《我就是演員》導演吳彤在微博發放跟張敏聚會的合照，馬上傳出導演誠邀張敏復出參演其新節目的消息，不過事隔超過一個月仍未有落實，未知復出之說的真假。

但近日張敏則以另一方式復出幕前，她應內地網民許華升的邀請，出鏡對方的「帶貨」直播節目，身穿貼身全黑服飾，配上絲質圍巾，加上All Back髮型和鮮紅唇膏，突顯其雪白膚色。

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雖然有網民大讚年屆52歲的張敏保養得宜，但亦有不少人說不認得昔日女神張敏，指她除了造型轉變甚多，亦說她臉形變尖不少。

直播中張敏看來不太了解帶貨直播的運作，但有節目中則非常配合，回答網民的問題。據指是次出鏡不小時，張敏已經收到高達100萬人民幣的酬勞。

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