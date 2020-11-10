【使徒行者3】麥美恩與農夫發揮搞笑本色　Mayanne演技獲讚：我是幸福的【有片】

▲ 麥美恩首次演出重戲分劇集《使徒行者3》。

TVB重頭劇《使徒行者3》在昨晚（11月9日）正式於TVB免費台首播，主角「爆Seed」林峯回歸《使徒行者》系列。第一集《使徒行者3》講釘姐（佘詩曼飾）下落未明，卓Sir（苗僑偉飾）出獄，雖然退隱過平靜生活，但仍被警察跟蹤，劇情緊湊刺激。

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▲ 麥美恩在《使徒行者3》中演卧底朱倩。（Instagram圖片）

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麥美恩賣力演出有驚喜

爆Seed今輯由卧底晉升做Handler，而他第一個負責的卧底便是由麥美恩飾演的朱倩。

麥美恩（Mayanne）平時罕有參與劇集演出，今次亦是她入行以來重戲的一部劇。而她亦在劇中與農夫發揮搞笑本色，大放笑彈。

其中講到Mayanne為了做卧底營救被賣做妓女的女生，她不但性感上陣，更用冰桶淋身吸引農夫眼球，最終成功跟農夫上酒店房。

之後，農夫要求麥美恩用黑鞭邊鞭打邊大叫垃圾，令整個色情情節搞笑輕鬆，三人合作很有驚喜。

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Mayanne感恩觀眾支持

麥美恩在社交平台分享拍攝感受：「第一日拍攝留個紀念，冇錯，我都認唔到自己，自己都睇唔慣個樣。除咗選港姐着三點式之後，冇試過着「咁少」，仲要加個淋冰水...係真冰啊！同場加映鯨魚式噴射，確係成場都「濕晒」。喜劇真係唔容易做，能夠令你笑一聲我已經好感觸。」

此外，她又大讚林峯好靚仔，二人合作亦非常有火花。在昨晚播出第一集後，Mayanne指：「收到大家嘅鼓勵，我係幸福的。好多人嘅信任與付出令我可以放鬆、享受整個過程，朱倩係特別的，嗰份「真」係最寶貴，搞笑得嚟，其實佢好認真。」並感謝觀眾的支持。

▲ 麥美恩用冰桶淋身。（影片截圖）

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其實《使徒行者3》早於10月已在內地及網上平台上架，故其後劇情已被率先爆料。

今晚（10日）會繼續講朱倩被擄後的遭遇，因捉她的主謀竟是器官販賣集團的主腦，而她的器官更慘被活體取出，最終慘死，爆Seed亦很自責未能拯救拍檔。而麥美恩演繹朱倩的死亦非常催淚，令觀眾看得虐心。