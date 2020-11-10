【酒店自助餐】九龍香格里拉意大利餐廳半自助早午餐　每位498元歎總廚餐單享悠閒周末

▲ 早午餐以豐富的自助頭盤開始，包括各式cold cut。(酒店提供)

九龍香格里拉大酒店ANGELINI結合了午餐的意大利文「Pranzo」和廣受本地市場歡迎的「Brunch」，推出獨一無二的「PRANCH」盛宴。

餐廳總廚Andrea Burzio親自設計餐單，早午餐以豐富的自助頭盤開始，一系列海鮮前菜包括蝦、八爪魚、劍魚、魷魚和三文魚，還有精選意大利法定原產地標識(DOP)芝士、火腿及凍肉、地中海風味沙律及蔬菜等。

總廚與廚師們隨後將廚房舞台搬到客人眼前，即席表演堂弄原個巴馬臣芝士輪意大利燴飯，濃香芝味四溢。另外他又特意帶客人由南至北吃遍意大利，輪流替換供應的菜譜展現了倫巴底、皮埃蒙特、拉齊奧和西西里各地區的烹調特色，美饌包括香烤羊柳伴蔬菜及迷迭香汁、自家製意大利寬扁麵配紅酒燴牛膝、慢煮牛仔面頰配芹菜頭蓉及巴羅洛紅酒汁和加里波利紅蝦配龍蝦汁大通粉等。

▲ Angelini餐廳推出全新 「PRANCH 半自助早午餐」體驗。(酒店提供)

客人也可以優惠價將主菜升級，享用餐廳一向備受歡迎的招牌菜式，如龍蝦意大利麵伴意式龍蝦膏番茄汁、烤穀飼肉眼伴火箭菜沙律及櫻桃茄和自家製意式全蛋麵配意大利松露。多款自家製美點包括冧酒蛋糕、意式奶凍、忌廉脆卷、水果撻等輪換供應。

早午餐由即日起逢星期六、日及公眾假期供應，每位$498 ，可另加每位$120 無限暢飲指定氣泡酒及紅白餐酒。(以上價目須另收加一服務費及不適用於節日及指定日子)

地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓

電話：2733 8750

記者：郭秀芳